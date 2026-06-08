¿Cuánto cuesta poner tu nombre en las pantallas del Mundial 2026? Así puedes pagar para aparecer los estadios

¡Tu nombre en la gran pantalla! FIFA te permitirá mandar un saludo a tu equipo durante los juegos. (@FIFAWorldCup)

¿Quieres la oportunidad de ser recordado como parte del mundial? FIFA ofrece la oportunidad de que tu nombre aparezca durante los partidos. Te explicamos cómo lo puedes hacer.

¿Qué es el “Super Shoutout” de la FIFA para el mundial?

La FIFA ha estado ofreciendo experiencias pagadas a los súper fanáticos que quieran quedar en la historia del Mundial 2026. Desde tours por lo estadios hasta grabar tu nombre en la carpeta que pisen los jugadores al salir a la cancha.

El “Super Shoutout” forma parte de estas experiencias. Se traduce a “súper saludo” y permite que los aficionados manden un saludo a su equipo y así vean su nombre en las pantallas del estadio durante el juego de su elección.

¿Cuánto cuesta el “Super Shoutout” y cómo lo adquiero?

El servicio para que tu nombre aparezca en las pantallas lo puedes encontrar en la siguiente página:

fanspotlight.fifa.com

Al acceder a la opción de “Super Shoutout”, te mostrará una lista de todos los partidos próximos. Selecciona el juego en el que quieres que se muestre tu nombre, escoge el equipo al que quieres mandar un saludo y realiza el pago. Puedes ordenar hasta cuatro saludos y escoger, de acuerdo a la disponibilidad, el momento en que aparezcan. Durante el proceso de cobro, te pedirá tu nombre para que aparezca en pantalla. ¡Asegúrate de escribirlo correctamente!

Cabe destacar que tienes hasta 3 días antes del partido para realizar tu compra.

El servicio tiene un costo base de 99.00 dólares americanos, pero parece ser que actualmente cuentan con descuento y lo puedes adquirir por 79.00 dólares.

Si vas a asistir a un partido y quieres señalarle a los que te acompañen tu nombre, o si no pudiste conseguir boleto pero deseas estar presente al menos en nombre, adquiere tu “Super Shoutout ya.