Patrones en el Ajedrez

La memoria de los grandes maestros de ajedrez siempre ha fascinado a psicólogos y científicos cognitivos. Un mito común es que los expertos “retratan” el tablero entero en su mente, como si tuvieran una memoria fotográfica perfecta. Sin embargo, estudios clásicos —y en particular el trabajo de Stuart McGregor y Andrew Howes (2002)— demuestran que no se trata de imágenes mentales detalladas, sino de patrones significativos (llamados “chunks”) almacenados en la memoria a largo plazo.

LOS CHUNKS Y SU UTILIDAD

El estudio clave de McGregor y Howes, mostró que la habilidad ajedrecística depende en gran medida de chunks que representan partes de posiciones reales de partidas previas. Estos chunks no son meras agrupaciones aleatorias de piezas: incorporan visiones de ataque y defensa. Es decir, los expertos recuerdan mejor las configuraciones cuando las piezas tienen relaciones funcionales claras (por ejemplo, un caballo atacando un peón clave o un rey defendido por una torre). En experimentos de reconocimiento y recuerdo, los jugadores expertos identificaban y recordaban piezas dentro de contextos de “ataque/defensa” mucho más rápido y con mayor precisión que en posiciones sin significado táctico.

TEORÍA DEL CHUNKING

Esto se alinea con la teoría del chunking propuesta por Chase y Simon (1973), basada en los pioneros trabajos de Adriaan de Groot (1946). Los maestros no memorizan tableros pieza por pieza, sino que reconocen bloques grandes de 3–16 piezas relacionadas por patrones familiares. Por eso:

En posiciones reales, los expertos reconstruyen casi todo el tablero tras 5–10 segundos de exposición.

En posiciones aleatorias, su ventaja desaparece casi por completo.

LECCIONES PRÁCTICAS PARA JUGADORES DE CUALQUIER NIVEL

Entrena patrones, no solo líneas de apertura. Resuelve problemas diarios, analiza partidas maestras enfocándote en motivos tácticos y estratégicos y juega posiciones temáticas. Con el tiempo, tu cerebro formará esos chunks automáticos, mejorando tanto la percepción como la toma de decisiones bajo presión.

Y ahora, la última y decisiva partida del vencedor de Tata Steel 2026

Erigaisi – Abdusattorov

Gambito Evans

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Aa5 6.d4 d6 7.Db3 Dd7 8.0–0 Ab6 9.Cbd2 Ca5 10.Dc2 Cxc4 11.Cxc4 Dc6 12.Cxb6 axb6 13.dxe5 dxe5 14.Cxe5 De6 15.f4 Cf6 16.c4 0–0 17.Ab2 De7 18.a4?! [18.h3] Cd7!? [18...Ce8] 19.Cf3 f6 20.Tfe1 Cc5

