Scheffler y McIlroy reeditan su rivalidad en Pebble Beach, primer gran duelo del año

RORY MCILROY. Campeón defensor.

El torneo de Pebble Beach (California), perteneciente al PGA Tour, será a partir de este jueves el escenario del primer enfrentamiento del curso entre el estadounidense Scottie Scheffler y el norirlandés Rory McIlroy, números uno y dos del ranking mundial, respectivamente.Ambos no coincidían en competición oficial desde la Copa Ryder de Nueva York, disputada en septiembre.

Aunque tanto Scheffler como McIlroy ya han jugado este año, lo han hecho en circuitos distintos: el texano en Estados Unidos y el europeo en el DP World Tour, por lo que la icónica sede californiana será el primer punto de encuentro entre los dos grandes dominadores del golf reciente.

DOS GIGANTES QUE LLEGAN CON IMPULSO Y UNA RIVALIDAD CONSOLIDADA

Los dos jugadores, que participaron juntos en un torneo de exhibición en Florida a mediados de diciembre, se han consolidado como las figuras más influyentes del golf mundial en los últimos dos años.McIlroy llega como vigente campeón de Pebble Beach, uno de los eventos de categoría ‘signature’, que reúne a 80 golfistas, incluidos 22 de los 25 mejores del planeta y el top 10 completo, en un torneo sin corte y con un premio de 3,6 millones de dólares para el ganador.

SCHEFFLER BUSCA SEGUIR SU RACHA Y APUNTA AL GRAND SLAM

Scottie Scheffler, ganador del Masters de Augusta en 2022 y 2024, firmó una temporada histórica el año pasado al sumar también el Abierto Británico y el PGA Championship.De lograr el Abierto de Estados Unidos este curso, se convertiría en el nuevo aspirante al Grand Slam, un hito que McIlroy alcanzó recientemente tras obtener su ansiada chaqueta verde.

SCOTTIE SCHEFFLER

El de Pebble Beach será el tercer torneo del texano en la temporada, en la que ya se coronó campeón en The American Express, también en California, el pasado 25 de enero. Además, Scheffler mantiene una impresionante racha de 17 eventos consecutivos finalizando dentro del top 10.

MCILROY QUIERE REPETIR TÍTULO Y RECUPERAR CONSTANCIA

Por su parte, Rory McIlroy llega con tres torneos disputados en el año y un tercer lugar en el Dubái Invitational como mejor resultado.Su victoria más reciente se remonta al Abierto de Irlanda, el 8 de septiembre, apenas una semana antes de que Europa conquistara la Copa Ryder en un ambiente marcado por comportamientos polémicos de parte del público estadounidense hacia él y otros jugadores.

El norirlandés, preguntado por el recibimiento que espera en California, restó importancia al episodio:“La Ryder Cup fue un caso aislado. Dondequiera que voy, la acogida suele ser increíble. Estoy profundamente agradecido”, explicó.

RESPETO ENTRE CAMPEONES Y ELOGIOS MUTUOS

McIlroy también destacó la grandeza de su rival:“Nunca dejaré de elogiar a Scottie. Es increíble en lo que hace y cómo lo hace. Quien quiera alcanzarlo deberá mostrar ese nivel semana tras semana. Es el primero desde Tiger que lo consigue”, afirmó.

Sobre su propio rendimiento, reconoció falta de regularidad la temporada pasada:“Si tuviera que criticarme algo del año pasado, sería la falta de consistencia tras el Masters”, admitió el número dos del mundo.