Lionel Messi tendrá una convocatoria más con Argentina: ¿Cuándo serán sus últimos partidos con la albiceleste?

Lionel Messi El delantero argentino tendrá una última convocatoria con su país para disputar la próxima Fecha FIFA. Foto: EFE

Hace unos días, Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina a sus 39 años de edad y tras disputar la Copa del Mundo 2026, donde el cuadro albiceleste quedó subcampeón. Ahora, el futbolista del Inter de Miami será parte de la próxima convocatoria para los partidos oficiales y tener su último partido.

Lionel Messi regresa por última vez a la Selección Argentina

Por medio de sus redes sociales, la Selección de Argentina anunció la convocatoria de Lionel Scaloni para lo que serán los siguientes duelos oficiales del cuadro sudamericano. En esta, aparece el delantero del Inter de Miami, Lionel Messi, quien recibirá un homenaje en estos enfrentamientos para despedirse de las competencias internacionales de países.

Tras su participación en la Copa del Mundo 2026, el ocho veces Balón de Oro de la FIFA mencionó que estaría retirándose de la Selección Argentina. ‘La Pulga’ ganó dos Copas América, una ‘Finalissima’ y la Copa del Mundo en 2022. Además se consagró como el máximo anotador de esta selección en su historia y uno de los máximos ídolos en la historia del futbol mundial.

¿Cuál será el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina?

Originalmente, Messi había aceptado que su último encuentro con la camiseta nacional sería la derrota ante España en la final del pasado 19 de julio en Nueva York. Sin embargo, el presidente de la AFA, Fabián ‘Chiqui’ Tapia, anunció que se haría este homenaje para despedir al capitán y al número 10 del equipo.

Aunque todavía no se ha anunciado cuál será el rival, la Federación anunció que el enfrentamiento se realizará el martes 6 de octubre en un estadio de Argentina, también por confirmar. Al tratarse de una Fecha FIFA, tanto los argentinos como sus rivales podrán contar con sus mejores elementos, a pesar de que se trate de un encuentro amistoso.

Además, todos los futbolistas que fueron campeones de la edición 2022 de la Copa del Mundo estarán presentes también en la ceremonia de homenaje juntos con sus respectivas familias para volver a celebrar su tercer estrella así como el adiós de uno de sus máximos referentes históricos.