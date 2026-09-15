Puebla vs Toluca, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Jornada 7 de Liga MX

Dónde y a qué hora ver el Puebla vs Toluca en vivo Foto: La Crónica

El Puebla y el Toluca se enfrentan en un partido pendiente del Apertura 2026, un duelo en el que ambos partidos buscan avanzar en la tabla de posicionamientos de la Jornada 7 de la Liga MX.

Por ello, te contamos todo sobre el partido como horario, transmisión, posibles alineaciones, antecedentes recientes y pronóstico para quienes buscan saber cómo ver el partido y qué esperar del duelo.

¿A qué hora se juega Puebla vs Toluca? Liga MX Jornada 7

La cita para el encuentro está pactada en punto de las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc este martes 15 de septiembre.

¿En qué canal ver el Puebla vs Toluca? Liga MX Jornada 7

Para no perderte ni un sólo instante de este emocionante encuentro, podrás sintonizar el partido a través de la señal de ESPN y vía streaming por medio de Fox One y Disney+ Premium.

Previa Puebla vs Toluca Liga MX Jornada 7

El Puebla vs Toluca es un duelo que pone frente a frente a dos equipos con 10 puntos en el Apertura 2026, aunque sus caminos durante las semanas previas han sido diferentes. La Franja busca recuperarse de un resultado adverso en la liga, mientras que los Diablos Rojos afrontan el compromiso después de su participación en la Leagues Cup.

El conjunto poblano, dirigido por Gerardo Espinoza, llega con la necesidad de reencontrarse con el triunfo. En su último partido de Liga MX perdió 2-0 como visitante ante el América, un resultado que frenó su avance en el campeonato.

Toluca llega con un panorama distinto. Los Diablos Rojos alcanzaron la final de la Leagues Cup 2026 después de derrotar 2-0 a León en las semifinales. Su participación en el torneo internacional fue precisamente la razón por la que el encuentro contra Puebla tuvo que ser reprogramado.

En la Liga MX, el equipo suma 10 puntos, con tres triunfos, un empate y una derrota.

Posibles alineaciones del Puebla vs Toluca Liga MX Jornada 7

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez

Mediocampistas: Sergio Sanabria, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Brayan Garnica y Emiliano Gómez

Delantero: Eduardo Mustre

Toluca