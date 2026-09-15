Sergio Canales habla sobre el futbol mexicano: “Lo peor es su nivel táctico”

Sergio Canales jugando para el Racing de Santander. El jugador de Cantabria comentó sobre su paso en el futbol mexicano. (Sergio Canales/X)

El futbolista español, Sergio Canales, habló sobre su experiencia en México en una entrevista con el exjugador Mario Suárez, en la que detalló su experiencia, con buenos y malos recuerdos mientras militó en la escuadra regiomontana, los Rayados de Monterrey.

El paso de Sergio Canales en México

“Terminó siendo una de las mejores experiencias de mi vida”, declaraba el cántabro mientras abría el tema sobre México, en el que luego de hablar con Héctor Moreno y Andrés Guardado, exfutbolistas y seleccionados mexicanos, decidió dar el paso al suelo nacional mediante buenos comentarios y referencias positivas respecto a la ciudad de Monterrey y el club de los Rayados.

Destacó el trato de las personas, al club regiomontano y a la Liga MX, a la que describió como muy divertida, por ser tan vertical, señalando que existe desconocimiento, aunque sí es un futbol diferente respecto al español.

¿Qué es lo que piensa del futbol mexicano Sergio Canales?

“¿Qué es lo mejor de la liga mexicana con respecto a la española y qué es lo peor?" preguntó Mario a Canales, con lo que la crítica inició al nivel táctico, seguida de un halago a lo ya mencionado antes respecto a la verticalidad y atrevimiento del futbol, debido a la rapidez, las transiciones y las ocasiones que se generan en cada encuentro, hablando también sobre la gran cantidad de goles que pudo anotar en comparación a sus cifras anteriores.

En esa misma línea, mencionó como opción a mejorar el marketing que se hace a la Liga MX, pues considera que el nivel es mucho mejor del que se cree, por lo que debe visibilizar mucho más.

Por el lado especulativo, las críticas al nivel táctico pudieran atribuirse a los entrenadores con quienes Sergio Canales estuvo en su paso en México, pues no profundizó mucho en el tema. Los entrenadores con quienes coincidió en Monterrey fueron Victor Manuel Vucetich, Fernando Ortiz, Martín Demichelis, Domènec Torrent y Nicolás Sánchez.

Reavivando la polémica de Sergio Canales con Demichelis

Entre las preguntas relacionadas a México, se comentó la anécdota vivida entre Canales y Martín Demichelis, en la que el español habría rivalizado con su entonces entrenador. Esto a partir de diferencias con él, donde luego la historia se magnificó a partir de una discusión en la que el cántabro habría pateado una puerta de cristal, rompiéndola y cortándose la pierna en el proceso.

Canales explicó que las cosas se malinterpretaron, pues él no quiso patear la puerta, en su lugar solo buscó abrirla con la pierna, pero en el movimiento brusco terminó por romperla. Igualmente aclaró que su relación con Demichelis siempre fue muy buena, agradeciendo el crecimiento como jugador que tuvo bajo su mando.

Palabras sobre el Mundial en México de Sergio Canales

Sergio Canales también aprovechó para hablar sobre lo vivido durante el mundial en México, donde celebró la unión de los mexicanos y atribuyéndolo a la selección nacional, destacando su manera de jugar y la entrega con la que afrontaron cada partido. Incluso, contó que asistió al partido de México contra Sudáfrica, catalogando esa experiencia como increíble.