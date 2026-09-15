Elche vs Real Madrid: Horario, canal, cómo y dónde ver La Liga española en vivo

Elche vs Real Madrid | LaLiga El equipo Ilicitano recibe al cuadro blanco en busca de conseguir un resultado sorpresa que los saque de la zona de descenso.

El futbol europeo nos regala partidos de media semana de torneo regular y el día de hoy es el turno del Real Madrid. Los Merengues están en busca del liderato general del torneo luego del tropiezo que sufrieron hace algunos días ante el Real Betis. Los merengues no pueden dejar ir puntos si no quieren que los líderes se les escapen. Por su parte, el Elche es uno de los equipos que todavía no gana en lo que va del torneo y comienza a perfilarse para ser uno de los clubes en riesgo de pelear por no descender.

Rápidamente, LaLiga llega a su jornada número 6. Y aunque algunos equipos como el Real Betis y el Deportivo Alavés han sorprendido en su lucha por la parte alta de la clasificación general, el Barcelona y el Real Madrid siguen protagonizando la lucha por el liderato general. El equipo catalán es el único que marcha con paso perfecto, mientras que los merengues y los verdiblancos los siguen de cerca con 12 unidades.

¿A qué hora se juega el Elche vs Real Madrid? LaLiga, Jornada 6

13:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el el Elche vs Real Madrid? LaLiga, Jornada 6

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Previa del Elche vs Real Madrid LaLiga, Jornada 6

El torneo continúa en su etapa inicial, pero los equipos comienzan a perfilar quiénes serán durante este año. Por su parte tanto en la parte de arriba como en elsector bajo de la clasificación general.

Con el regreso de José Mourinho, el Real Madrid marcha con cinco victorias y sólo una derrota en tods las comepetencias, contando también su victoria frente al Inter de Milán en Champions League. El cuadro blanco se ha destacado por tener una potente ofensiva a cargo de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicisu. Sin embargo, defensivamente han dejado algunas dudas.

Por su parte, Elche ha sido uno de los equipos con peor defensiva hasta el momento, recibiendo ya 13 goles en contra en cinco partidos. Los Franjiverdes se salvaron del descenso la temporada pasada por apenas un par de puntos y ahora inician la campaña de nueva cuenta de fomra comprometida. Una victoria en casa los sacaría, de momento de la zona de relegación.

Posibles alineaciones del el Elche vs Real Madrid LaLiga, Jornada 6

Elche: Matías Dituro, Víctor Chust, Federico Redondo, Buba Sangaré, Roy Revivo, Gonzalo Villar, Javi Morcillo, Rubén Sánchez, Germán Valera, Franco Bounanote, Abiel Osorio

Real Madrid: Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Vinicius, Arda Güller, Kylian Mbappé.