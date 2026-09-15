Javier Aguirre Onaindía ¿Javier Aguirre ya tiene nuevo equipo? Este es el club con el que el ‘Vasco’ saldría del retiro (Cuartoscuro)

El regreso de Javier Aguirre a los banquillos podría concretarse muy pronto. De cara a la presente temporada de LaLiga EA Sports, el Valencia se habría puesto en contacto con el director técnico mexicano para explorar un acuerdo e incorporarlo en sustitución de Carlos Corberán.

Braulio Vázquez, director deportivo del club, se encuentra en pleno proceso de selección de entrenadores, por lo que ha contactado a diversos estrategas; sin embargo, aún no define quién tomará las riendas del equipo. Entre los perfiles sobre la mesa, destaca el del técnico mexicano.

¿Es Javier Aguirre una opción real para el banquillo che?

Más allá de los primeros acercamientos de la directiva con distintos perfiles, la posibilidad de ver a Javier Aguirre en el Valencia se maneja como una alternativa concreta.

A sus 67 años, el estratega aporta una amplia trayectoria y un dominio absoluto del fútbol español. Aguirre conoce a detalle el campeonato ibérico, donde previamente ha dirigido a seis instituciones: Osasuna, Atlético de Madrid, Espanyol, Zaragoza, Leganés y Mallorca. De concretarse el fichaje, el cuadro valencianista representaría el séptimo club español en su trayectoria.

El panorama de Aguirre tras su paso por el Tricolor en el Mundial 2026

Tras concluir su participación en la Copa del Mundo 2026 al frente de la Selección Mexicana, Aguirre cerró su tercera etapa con el Tricolor cosechando un reconocimiento generalizado por el trabajo desempeñado.

Al confirmar su desvinculación del combinado nacional y ceder el testimonio a Rafa Márquez como su sucesor, el estratega inició un periodo de reflexión personal, dejando entrever que su retiro definitivo podría estar próximo tras más de tres décadas dirigiendo en el fútbol de alto rendimiento.