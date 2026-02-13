Akshay Bhatia da alcance a Ryo Hisatsune en el liderato del AT&T Pebble Beach Pro-Am

AT&T Pebble Beach Pro-Am. Akshay Bhatia aspira a su tercer triunfo en el PGA Tour. (Foto especial)

El estadounidense Akshay Bhatia logró seis birdies y un eagle para firmar ronda de 64 golpes y con suma de -15 alcanzó en el primer sitio de la clasificación a Ryo Hisatsune tras la segunda ronda en el AT&T Pebble Beach Pro-Am.

Mientras el campeón defensor Rory McIlroy, dos del ranking mundial, sumó a su 69 del jueves un 67 este viernes y recuperó terreno, ahora comparte el puesto 17 con suma de -9 golpes.

Un poco más alejado, pero no menos peligroso está Scottie Scheffler, el número uno del mundo, mejoró sus 72 del jueves con un 66 y ahora está en el sitio 34 con -6 impactos.

Bhatia que jugó en Spyglass el viernes (64) después de siete birdies en Pebble el jueves (65), aspira a la mayor victoria de su carrera profesional, luego de que este torneo es de los eventos asignados de la temporada y reparte 3.6 millones de dólares al campeón de una bolsa de 20 millones de dólares en total.

A sus 24 años, Bhatia, que hasta el momento lleva 36 hoyos libre de bogeys, ha ganado dos torneos del PGA Tour, el Barracuda Championship 2023 y el Valero Texas Open 2024, solo necesita ser constante para estar en la pelea por el título el próximo domingo.

Ryo Hisatsune logró mantenerse en la punta después de firmar ronda de 67, pero él como Bhatia, apenas sacan un impacto de distancia a Rickie Fowler, que con su ronda de 64 subió al tercer sitio, mismo que comparte Sam Burns, ambos suman -14 golpes.

Una tercia de jugadores se sitúa en el quinto sitio: Min Wo Lee (65), Jacob Bridgeman (65) y Sepp Straka (66), todos con suma de -12 golpes.

Entre los latinos el colombiano Nico Echavarría sigue siendo el más combativo, repitió ronda de 69 golpes y ahora se localiza en el grupo de empates donde está Scottie Scheffler con suma de -6 golpes.