Así fue la rutina de Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Donovan Carrillo El patinador mexicano disputó su segundo final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno en esta edición de Milán-Cortina 2026 (NEIL HALL/EFE)

Por segundos Juegos Olímpicos de Invierno consecutivos, Donovan Carrillo hizo historia participando por México en la final del programa libre del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026 este viernes 13 de febrero. El oriundo de Jalisco tuvo una calificación de 143.50 puntos tras ejecutar su rutina, lo que representó su mejor marca de toda la temporada.

Donovan Carrillo: así fue su rutina de la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026

En su presentación definitiva, Donovan comenzó con dos saltos cuádruples y un triple axel, uno de los movimientos que la causó penalización durante su primera rutina. En los dos primeros movimientos, tuvo observaciones técnicas por errores, lo que repercutió negativamente en su calificación.

Su puntuación en el libre fue de 143.50 puntos, un nuevo mejor registro de la temporada, elevando su total a 219.06 puntos. Esto representa una mejora respecto a su desempeño en Beijing 2022, donde terminó en el puesto 22 con 218.13 puntos totales, según el archivo de la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

Dónovan Carrillo eligió competir con música de Elvis Presley como parte de una estrategia artística y competitiva orientada a maximizar sus componentes de presentación, interpretación y conexión con el público, rubros clave dentro del sistema de evaluación de la International Skating Union.

Al ser en segundo en participar, Donovan deberá esperar a que los otros 22 participantes presentes sus rutinas para determinar su lugar dentro de estos Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Carrillo avanzó al programa tras ubicarse dentro de los 24 mejores patinadores del programa corto, requisito reglamentario para continuar en competencia. El mexicano registró 75.56 puntos totales, con 39.71 en elementos técnicos y 36.85 en componentes artísticos, pese a una deducción de un punto derivada de un error en el triple axel.