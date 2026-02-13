Checo Pérez: ¿cuándo empezará la temporada de la Fórmula 1 y dónde correrá con Cadillac?

Sergio “Checo” Pérez volverá a la Fórmula 1 en la temporada 2026 como piloto de la escudería Cadillac, la nueva apuesta estadounidense en el campeonato mundial.
Antes del arranque oficial, Checo y su equipo completaron la pretemporada, que contempla entrenamientos y pruebas en Barcelona y Bahréin a finales de enero y principios de febrero, para afinar detalles del monoplaza y la adaptación del piloto mexicano a su nueva máquina.
Checo Pérez con Cadillac en F1 2026: fechas clave de su temporada
El primer compromiso oficial de Checo Pérez con Cadillac será el Gran Premio de Australia. El piloto mexicano correrá en el circuito de Melbourne del 6 al 8 de marzo de 2026, fecha que marcará su debut con la escudería estadounidense en el campeonato.
En el tramo final del año, el calendario ubica el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Será una de las citas más esperadas por la afición, que verá al tapatío competir en casa defendiendo los colores de Cadillac.
F1 temporada 2026: calendario completo de carreras
La FIA publicó el calendario oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que contempla 24 Grandes Premios alrededor del mundo. El campeonato arrancará en marzo en Australia y concluirá en diciembre en Abu Dhabi, en un año marcado por cambios técnicos y la incorporación de nuevos equipos a la parrilla.
A continuación, te compartimos la lista completa de fechas confirmadas:
- Gran Premio de Australia – 6 al 8 de marzo
- Gran Premio de China – 13 al 15 de marzo
- Gran Premio de Japón – 27 al 29 de marzo
- Gran Premio de Bahréin – 10 al 12 de abril
- Gran Premio de Arabia Saudita – 17 al 19 de abril
- Gran Premio de Miami – 1 al 3 de mayo
- Gran Premio de Canadá – 22 al 24 de mayo
- Gran Premio de Mónaco – 5 al 7 de junio
- Gran Premio de España (Barcelona) – 12 al 14 de junio
- Gran Premio de Austria – 26 al 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña – 3 al 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica – 17 al 19 de julio
- Gran Premio de Hungría – 24 al 26 de julio
- Gran Premio de Países Bajos – 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia – 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España (Madrid) – 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán – 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur – 9 al 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos – 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México – 30 de octubre al 1 de noviembre
- Gran Premio de Brasil – 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi – 4 al 6 de diciembre
Cadillac y Checo: un desafío de alto nivel
La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 en 2026 representa un capítulo completamente nuevo para Checo Pérez, quien tras su salida de Red Bull encontró una oportunidad de continuar en la élite del deporte con el equipo estadounidense.
Cadillac se suma como el undécimo equipo de la parrilla, con ambiciones de crecer en el Mundial y competir con experiencia y recursos respaldados por General Motors.