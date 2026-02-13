Donovan Carrillo en la final olímpica: horario, canal y dónde ver su presentación en patinaje artístico

Donovan Carrillo está listo para volver al hielo y disputar la final del patinaje artístico varonil en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, una instancia en la que el atleta mexicano intentará firmar una de las mejores actuaciones de su carrera.

¿Cuándo y a qué hora compite Donovan Carrillo?

La final del programa libre se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).Carrillo participará en los primeros turnos de la competencia, por lo que su rutina podría verse pocos minutos después del inicio del evento.

¿Dónde ver EN VIVO la final en México?

La presentación del patinador mexicano podrá seguirse a través de distintas opciones:

Televisión

Canal 9

TUDN

Streaming

Claro Sports (YouTube, app y sitio web)

ViX

Plataformas digitales de Claro Video

¿Cómo llegó Donovan Carrillo a la final?

El originario de Jalisco consiguió su lugar en el programa libre tras ubicarse entre los mejores competidores del programa corto, resultado que le permitió avanzar a la ronda definitiva donde se definirán las posiciones finales y las medallas.

Con esta actuación, Carrillo vuelve a colocarse entre la élite mundial del patinaje artístico y confirma su consolidación como uno de los atletas mexicanos más destacados en los deportes de invierno.