Renata Zarazúa y Giuliana Olmos confirman al Mérida Open WTA 500

Lista para el reto. Renata Zarazúa buscará dar su mejor versión en el Mérida Open 2026. (Foto especial)

El torneo Mérida Open, uno de los tres de categoría WTA 500 en territorio mexicano, se celebrará del 23 de febrero al 1 de marzo en el Yucatán Country Club, evento en el que competirán con las mejores raquetas del mundo, las mexicanas Renata Zarazúa y Giuliana Olmos.

Gustavo Santoscoy, director del torneo, dijo que el Mérida Open es uno de los 16 eventos que se celebran en el mundo y el tercero en México que cuenta también con El Guadalajara Open y El Monterrey Open.

Motivo por el cual dijo sentirse orgulloso que por segunda vez se celebrará en la modalidad WTA 500 y dos veces anteriores como WTA 250, todas en territorio yucateco.

Lista la campeona defensora

Entre las jugadoras ya confirmadas destacan Emma Navarro, la estadounidense es la campeona defensora, la griega María Sakkari y la española Paula Badosa.

Sin embargo, no son las únicas. En la lista también están confirmadas Beatriz Hadad (BRA), Camila Osorio (COL), Donna Vekic (CRO), Emilia Arango (COL) entre otras.

En busca de la victoria. Giuliana Olmos jugará el dobles en el Mérida Open que se celebrará en el Yucatán Country Club. (Foto especial)

Marián Gómez y Ana Sofía Sánchez jugarán la qualy

Santoscoy también dijo que a la qualy entrarán las mexicanas Marián Gómez y Ana Sofía Sánchez. Marián será pareja de Zarazúa en la modalidad de dobles.

“Las instalaciones del Yucatán Country Club están en inmejorables condiciones, ano con año se busca que la visibilidad de la cancha uno sea de lo mejor. En cuanto a premios la bolsa de 1.2 millones de dólares es de la mejor en Latinoamérica”, subrayó Santoscoy.

El año pasado la transmisión del evento se hizo a más de 150 países y para esta ocasión también existe el reto de superar los 25 mil aficionados del 2025.

La venta de boletos sigue disponible en https://boletomovil.com, con precios que van desde los 180 pesos, hasta palcos con un costo superior a los mil 500 pesos.