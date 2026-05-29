Marcelo Flores va al Mundial 2026... con Canadá: lista de convocados (Agencia EFE)

La selección de Canadá confirmó su convocatoria para disputar la Copa del Mundo 2026 y entre los nombres que destacan aparece Marcelo Flores, atacante de Tigres que formará parte de la plantilla dirigida por Jesse Marsch para la justa mundialista.

La convocatoria canadiense fue presentada este viernes con una lista de 26 futbolistas que disputarán el torneo que Canadá organizará junto con México y Estados Unidos. El anuncio confirmó la presencia de varias figuras internacionales y dejó claro el peso que tendrá el combinado canadiense en su Mundial como anfitrión.

Marcelo Flores sí estará con Canadá en el Mundial 2026

Marcelo Flores fue incluido dentro de la convocatoria oficial de Canadá para disputar la Copa Mundial 2026. El futbolista aparece dentro de la zona de mediocampo, compartiendo lista junto con jugadores como Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan, Jonathan Osorio, Liam Millar, Jacob Shaffelburg e Ismaël Koné.

El atacante de Tigres formará parte del grupo que buscará superar la fase de grupos durante la tercera participación mundialista del combinado canadiense.

Las figuras que lideran la convocatoria canadiense

Entre los nombres más destacados aparece Alphonso Davies, futbolista del Bayern de Múnich, quien fue convocado pese a recuperarse de una lesión y aunque existe la posibilidad de perderse el arranque del torneo.

También aparece Jonathan David, delantero de Juventus, quien igualmente era esperado dentro de la lista final.

Jesse Marsch destacó durante la presentación que el grupo representa las distintas comunidades y culturas que forman parte del país, además de describir a su plantilla como un equipo decidido, valiente y orgulloso.

Así quedó el grupo y calendario de Canadá

Canadá quedó ubicado dentro del Grupo B junto con Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

Su debut mundialista será el 12 de junio en Toronto frente a Bosnia y Herzegovina. Posteriormente enfrentará a Qatar el 18 de junio en Vancouver y cerrará la fase de grupos el 24 de junio, también en Vancouver, ante Suiza.

Antes del arranque oficial del Mundial, la selección canadiense disputará dos encuentros de preparación: el 1 de junio frente a Uzbekistán en Edmonton y el 5 de junio contra Irlanda en Montreal.

La Copa Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio y representará la tercera participación de Canadá en una Copa del Mundo, tras sus apariciones en 1986 y 2022, torneos donde fue eliminada en fase de grupos.