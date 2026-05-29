Álvaro Ortiz asciende al segundo sitio en el torneo UNC Health Championship

Torneo en Carolina del Norte. Álvaro Ortiz firma su mejor ronda en lo que va de la temporada del Korn Ferry Tour. (Foto especial)

El mexicano Álvaro Ortiz jugó este viernes una de sus mejores rondas en lo que va de la temporada 2026 del Korn Ferry Tour, el tapatío entregó score de 62 golpes (-8) que le permitieron ascender 14 posiciones y colocarse en el segundo sitio, en el UNC Health Championship que se juega en el Raleigh Country Club en Carolina del Norte.

Siete birdies en solo nueve hoyos

Ortiz de 30 años y único mexicano con membresía en la gira de ascenso al PGA Tour inició su recorrido de la segunda ronda en el hoyo 10 y de inmediato embocó birdies seguidos hasta el hoyo 13, después entregó par como tomando un respiro para lo que venía.

Del hoyo 15 al 17 se apuntó otros tres birdies y cerró con par de campo para un score de -7 en la primera parte de su recorrido.

La segunda parte se esperaba fuera tan emocionante como la primera después de anotar birdie en el hoyo 1, de ahí en adelante fueron pares con bogeys en el hoyo 6 y 8. En el acumulado el mexicano suma 129 golpes (-11).

En la punta del torneo está el alemán Jeremy Paul después de recorridos de 63 y 64 para un acumulado de 127 (-13).

Ortiz, que en la temporada 2025 se quedó a un golpe de ascender al PGA Tour juega en Carolina del Norte su undécimo torneo del 2026 y busca su primer Top 10. De mantenerse constante logrará su objetivo.

En el tercer sitio de la clasificación se ubica el estadounidense Theo Umphrey tras recorridos de 66 y 67 y suma de 132 (-8).