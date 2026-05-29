PSG vs Arsenal: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la final de la Champions League 2026 (Agencia EFE)

La Champions League 2026 llega a su último capítulo con un enfrentamiento inédito entre Paris Saint-Germain y Arsenal, dos equipos que buscan marcar historia en el futbol europeo. Los parisinos intentarán defender el título, mientras que los ingleses persiguen levantar por primera vez la Orejona.

El partido reunirá a dos proyectos consolidados bajo las direcciones de Luis Enrique y Mikel Arteta, quienes protagonizarán una final con múltiples historias alrededor, desde récords históricos hasta el deseo de romper largas sequías internacionales.

PSG vs Arsenal: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la final de la Champions League 2026

La final entre PSG y Arsenal se disputa este sábado 30 de mayo en el Puskás Arena, con inicio programado a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

En territorio mexicano, la transmisión estará disponible a través de HBO Max y FOX, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse mediante Paramount+, TUDN y DAZN. Para América Central y Sudamérica, con excepción de Brasil, el encuentro podrá verse por ESPN.





Así llegan PSG y Arsenal a la final europea

PSG llega como vigente campeón y con una campaña ofensiva destacada, acumulando 44 goles durante la presente edición de la Champions. El conjunto francés tuvo que disputar playoffs previos a las eliminatorias tras finalizar en la posición 11 de la fase inicial.

Arsenal, por su parte, finalizó primero en la Fase de Liga con marca perfecta de ocho victorias y ninguna derrota. Además, busca conquistar la primera Champions League de su historia después de perder la final de 2006.

El historial entre ambos equipos permanece equilibrado. Se enfrentarán por octava ocasión, registrando dos victorias para cada club y tres empates.

Posibles alineaciones para la final de Champions League

PSG:

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard; Saka, Gyökeres y Trossard.

Un duelo histórico entre Francia e Inglaterra

Esta final representa la primera definición europea entre un club francés y uno inglés. Además, será la primera ocasión que el Puskás Arena reciba una final de la máxima competición continental.

Arsenal también intentará romper una racha complicada en finales internacionales, luego de haber terminado subcampeón en sus últimas cuatro definiciones europeas importantes.

La Champions League 2026 conocerá a su nuevo campeón en un duelo donde uno buscará hacer historia y otro intentará confirmar su dominio reciente en Europa.