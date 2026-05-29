Manuel Torres es el nuevo líder en el Tour Championship de la GPM

Tour Championship - R3. El venezolano Manuel torres ha sido constante y ya es líder en el Tour Championship de la GPM. (Jorge Re)

Manuel Torres se inspiró de lo lindo en cierre de su tercer recorrido en el Tour Championship de la Gira Profesional Mexicana al hilar cinco birdies entre los hoyos 13 y 17, suficientes para que el venezolano saltara al liderato del torneo que se juega en Ventanas de San Miguel Golf & Resort, en San Miguel Allende, Guanajuato.

Este torneo es el último de la temporada 2025-2026 de la Gira Profesional Mexicana que reparte una bolsa de 3 millones de pesos y valiosos puntos para el ranking mundial (OWGR).

Joel Thelen, el campeón defensor que inició la tercera ronda como líder, empata al décimo sitio luego de una tercera ronda de 73 y suma de 205 (-5).

El venezolano Torres acumula 199 golpes (-11) y saca dos de ventaja a dos mexicanos que aún sueñan con verse campeones este sábado, el poblano Alejandro Madariaga y el guanajuatense José de Jesús Rodríguez, que rondas de 66 en ambos casos, suman 201 (-9).

Manuel Torres desplegó un cierre espectacular en los hoyos finales para tomar el control de la competencia, el venezolano se lució en la recta final del recorrido. Después de mantenerse cerca de los líderes durante gran parte del día, encadenó birdies consecutivos en los hoyos 13, 14, 15, 16 y 17, una racha que encendió el entusiasmo de los aficionados y se catapultó en el primer lugar del tablero.

“Fue una de esas vueltas donde todo empieza a salir bien. Me mantuve paciente durante toda la ronda y cuando llegaron las oportunidades pude aprovecharlas. Los birdies del cierre fueron muy importantes porque este torneo reúne a los mejores jugadores de la temporada y cualquier ventaja cuenta muchísimo”, comentó Torres.

El venezolano, ganador esta temporada del El Salvador Open Championship III, reconoció que todavía queda una última prueba por superar antes de pensar en levantar el trofeo.

“Mañana será un día muy largo. Aquí nadie regala nada y sé que tendré detrás a jugadores con muchísima experiencia. La clave será salir con la misma mentalidad, golpe por golpe, sin pensar demasiado en el resultado final”, agregó.

JJ Rodríguez aún mantiene la esperanza

En la pelea por el campeonato también mantiene involucrados a varios jugadores mexicanos, pues además de Madariaga y Rodríguez, líder del ranking de la temporada y máximo ganador en la historia de la GPM, Alejandro Alonso, Roberto Lebrija y Marcelo Garza empatan al cuarto sitio y están a tres golpes del líder con 202 golpes (-8).

“Todavía estamos muy cerca. Este campo permite hacer buenos scores, pero también castiga cualquier error. La ronda final será muy emocionante porque hay varios jugadores con posibilidades reales de ganar”, comentó Rodríguez.

Con suma de 203 (-7) emparan al séptimo sitio el mexicano José Cristóbal Islas y el argentino Gastón Romero, quienes tampoco se sienten descartados para alcanzar la victoria.

Este sábado también estará en juego el reconocimiento al Jugador del Año, que se da al golfista más destacado de toda la temporada y que representa uno de los mayores honores dentro de la Gira Profesional Mexicana.

Motivo por el cual la ronda final del sábado despierta mucha expectación en una final más de la temporada de la GPM.