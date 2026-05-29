¿Cómo ver EN VIVO la lucha de máscara vs. máscara en ‘Noche de los Grandes AAA’?

Noche de Los Grandes La Noche de los Grandes tendrá duelos por Campeonatos y una Máscara vs. Máscara. (Especial)

La 'Noche de los Grandes AAA’ ya está lista, los fans a la lucha libre quieren ver la mejor cartelera del año y el duelo principal será de máscara contra máscara, por lo que habrá emociones al mil este fin de semana.

¿Qué es ‘Noche de los Grandes AAA?

El 19 de abril de 2025 WWE compró Lucha Libre AAA, desde ahí, los fans están atentos a todas las funciones y los crossover que hay entre ambas marcas, por lo que la calidad aumentó desde el primer momento en que se hizo público.

Pero en ‘Noche de los Grandes AAA’ habrá un combate de máscara vs. máscara y será en la Arena Monterrey de Nuevo León, por lo que los fans quieren saber dónde ver los combates, fecha, horario y dónde ver en vivo toda la acción entre AAA y WWE.

La lucha estelar es entre ‘​El Grande Americano’ vs. ‘Original Grande Americano’, pero recordemos que este combate se originó porque el verdadero Grande Americano era interpretado por Chad Gable y este lo rechazó la afición por sus actitudes.

Pero poco después se lesionó y el personaje del ‘Grande Americano’ lo tomó Ludwig Kaiser, quien sí fue del agrado de los fans mexicanos y al grado de que lo aplauden en cada show que da en el pancracio.

Por otra parte, Gable reapareció en el Royal Rumble 2026, por lo que comenzó de inmediato un duelo con Kaiser, otorgando a Ludwig el nombre de ‘El Grande Americano’ y a Gable el de ‘Original Grande Americano’, algo que incluso generó confusión en su momento.

De esat forma, esta rivalidad será el duelo estelar de la ‘Noche de los Grandes 2026′ en Monterrey, donde será el platillo estelar de muchos fans.

Esta es la cartelera estelar de ‘Noche de los Grandes AAA’

El Grande Americano vs. Original Grande Americano: máscara vs. máscara.

Pagano & Psycho Clown (c) vs. The War Raiders (Erik & Ivar): Campeonatos Mundiales por parejas de AAA.

El Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. El Hijo del Vikingo: Campeonato Latinoamericano de AAA.

Laredo Kid (c) vs. Rey Fénix: Campeonato Mundial de Peso Crucero de AAA.

La Catalina, Lola Vice & Bayley vs. Las Tóxicas (Lady Flammer, La Hiedra & Lady Maravilla): Sin título de por medio

¿Cómo ver EN VIVO la ‘Noche de los Grandes AAA?

La cita de este magno evento es el próximo sábado 30 de mayo de 2026, en la Arena Monterrey de Nuevo León y comenzará a las 19:00 horas

La transmisión estará disponible en la plataforma de FOX One, así que no puedes perderte el evento principal entre ‘​El Grande Americano’ vs. ‘Original Grande Americano’ en ‘La Noche de Grandes AAA’.