Bryson DeChambeau y Jon Rahm lideran LIV Golf Adelaide

LIV Golf Adelaide. El estadounidense Bryson DeChambeau, capitán de los Crushers GC, disfruta de su juego y del público australiano durante la tercera ronda en Adelaide. (MATT TURNER/EFE)

Bryson DeChambeau dio alcance a Jon Rahm en el liderato de LIV Golf Adelaide, luego de una brillante tercera ronda de 64 golpes para que ambos lleven un total de -19 tras 54 hoyos jugados. Ese resultado los pone con una ventaja de cinco golpes sobre el resto de cara al desenlace en la jornada del domingo.

El duelo final entre ambos golfistas por el título individual en The Grange se anticipa lleno de emoción. “Mañana será una buena batalla”, dijo DeChambeau. “Vamos a divertirnos”.

La respuesta de Rahm que firmó ronda de 66, no se hizo esperar. “Espero que sea un éxito”, dijo el español quien no ha tenido una victoria individual desde 2024. “Espero que ambos tengamos un buen día y que gane el mejor jugador”.

Rahm y DeChambeau estarán en el grupo de la ronda final por segunda vez en la historia de LIV Golf. La primera vez fue hace dos años en LIV Golf Las Vegas, cuando jugaron con el eventual ganador, Dustin Johnson, el capitán de 4Aces.

Por detrás de DeChambeau, capitán de Crushers GC, y Rahm, capitán de Legion XIII, se coloca Anthony Kim (68), el nuevo jugador de 4Ases que está escribiendo su propia historia en una semana llena de drama.

“Ha sido una semana increíble”, dijo Kim, quien tuvo dificultades para entrar en Australia tras no tener la documentación necesaria al salir del torneo inaugural de la temporada la semana pasada en Arabia Saudita.

“Obviamente, no tener visa para entrar a este país fue un comienzo. He trabajado duro y sabía que este día llegaría en algún momento”. Ahora Kim está en el grupo final en el último día con las dos grandes estrellas de LIV Golf, un gran paso en su regreso como golfista de clase mundial.

Cameron Smith (64) y Lucas Herbert (67), están empatados con Peter Uihlein (67) en el cuarto puesto, a seis golpes de distancia de los punteros.

Abraham Ancer en el Top 20

El colombiano Sebastián Muñoz es el mejor de los latinos luego de su ronda de 69 y suma de -11 golpes, le sigue el chileno Joaquín Niemann que también firmó un 69 y suma de -10, la tercera posición es para el mexicano Abraham Ancer (69) con acumulado de -9 los tres están en el Top 20. Carlos Ortriz tuvo ronda de par de campo para estancarse en el sitio 50 entre un total de 57 jugadores en el torneo.