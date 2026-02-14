Las Chivas ganan al América el Clásico Nacional y siguen retozando

Liga MX, Clausura 2026. Armando González, el delantero mexicano, convirtió su quinto gol del campeonato para confirmar a las Chivas en el primer lugar. (EFE)

Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito vencieron el sábado por 1-0 al América en Clásico del futbol mexicano para mantenerse como líderes del torneo Clausura, con seis triunfos en seis partidos.

Armando González, el delantero mexicano revelación en la liga, convirtió su quinto gol del campeonato para confirmar a las Chivas en el primer lugar.

El Guadalajara dominó los primeros 20 minutos ante un América al que le costó reaccionar; González falló con un golpe de zurda en el minuto 2, y Richard Ledezma, de forma parecida en el 13, pero después las Águilas emparejaron las acciones.

En el 41, la ‘hormiga’ González puso delante a las Chivas. En un tiro de esquina, el delantero aceptó un balón y de zurda lo metió en la red.

Los dos cuadros dejaron ir oportunidades en la segunda mitad; el guardameta de américa, Ángel Malagón, secó dos oportunidades de gol de González, en tanto América, que cerró mejor, creó peligro por las bandas y en el 65 con un remate de Henry Martin.

América con la peor ofensiva

Guadalajara suma 18 puntos, en tanto América aparece décimo de la tabla con ocho unidades y es el equipo de peor ofensiva con una frecuencia de medio gol por partido.

Monterrey - León. Los Rayados del Monterrey se impusieron con lo mínimo al León en el estadio BBVA en Guadalupe, México. (Miguel Sierra/EFE)

Antes, el español Sergio Canales convirtió un gol para darle a los Rayados de Monterrey una victoria por 1-0 sobre el León y subir a los regios al quinto lugar de la clasificación.

Muchos goles en sábado

En otros encuentros de este sábado, el Necaxa venció por 1-2 al Juárez FC, Pachuca por 3-1 al Atlas y San Luis, por 3-0 a Querétaro.

Con goles de los argentinos Julián Carranza y Javier Ruiz, el Necaxa fue de menos a más para vencer al Juárez.

En Pachuca, el venezolano Salomón Rondón convirtió su tercer gol del año, segundo consecutivo, en la victoria del Pachuca, 3-1 sobre el Atlas. El marroquí Oussama Idrissi, Brian García y Salomón anotaron por los Tuzos.

Joao Pedro, líder de goleo

En el otro duelo, el italiano de origen brasileño Joao Pedro anotó su sexto gol del año para confirmarse como líder de los anotadores en la victoria del San Luis, 3-0 sobre el Querétaro. El paraguayo Jesús Medina y Miguel García completaron la goleada.

Todo empezó el viernes

La jornada empezó este viernes, cuando el portugués Paulinho le dio al campeón Toluca una victoria por 1-0 sobre Tijuana y los Pumas UNAM superaron por 2-3 al Puebla con anotaciones de Guillermo Martínez, del paraguayo Robert Morales y del brasileño Juninho.

Dos juegos en domingo

Mañana el Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa, segundo de la tabla de posiciones, se meterá en el estadio de Cruz Azul, tercero de la clasificación, y el Santos Laguna recibirá al Mazatlán. EFE