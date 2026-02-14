No alcanzaron... condones para atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno se agotan en 3 días

En tres días, atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno agotaron la dotación de 10 mil condones que recibieron en la Villa Olímpica Milano-Cortina, de acuerdo con La Stampa, medio especializado de Italia.

Pese a la campaña “La Salud ante todo: prevención y sentido común”, promovida por Attilio Fontana, alcalde de Lombardia, otra de las villas de atletas que compiten en la justa olímpica en Italia, no fue suficiente. Bastaron tres días para que los preservativos, etiquetados con el símbolo de la región y entregados a los atletas, se esfumaran.

Prometieron más preservativos, pero sin fecha definida

Según informes del Corriere della Sera, aún no hay fecha fijada para la entrega de más preservativos, además de los destinados por el COI a la justa olímpica, los cuales se agotaron en tan solo 72 horas.

De acuerdo con el testimonio de un atleta anónimo, al agotarse los preservativos, los organizadores prometieron otra dotación, pero sin especificar cuándo se entregaría.

En Italia se entregaron menos preservativos que en París 2024

El Comité Olímpico Internacional parece haber pasado por alto un pequeño detalle en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milano-Cortina: los preservativos.

Los 10 mil condones entregados en la justa olímpica de Italia no se comparan con la cantidad destinada a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se entregaron cerca de 300 mil.

La diferencia es evidente con los reportes de desabasto en solo tres días, generando inconformidad entre los atletas, pues aún no hay fecha definida para la nueva dotación.