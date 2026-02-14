Satisface a Scott O’Neil que el OWGR otorgue puntos a los 10 mejores jugadores de cada evento LIV

CEO de LIV Golf. Scott O'Neil ha entendido que más vale ir paso a paso en las negociaciones con el OWGR. (Foto especial)

Scott O’Neil, comisionado de LIV Golf, suavizó su postura sobre la decisión del Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR) de limitar los puntos a los 10 primeros clasificados de cada evento de LIV a partir de la temporada 2026.

El OWGR anunció el 3 de febrero que los jugadores que compiten en LIV Golf recibirían puntos por primera vez desde su inauguración en 2022, sin embargo, LIV criticó duramente esa decisión “sin precedentes”, a pesar del “momento de reconocimiento largamente esperado”.

La postura del OWGR fue clara al indicar que estaba restringiendo los puntos a los 10 primeros, ya que había varias áreas en las que LIV aún no cumplía con los criterios vigentes.

Durante la parada de LIV Golf en Adelaida esta semana, O’Neil suavizó su postura. “Estamos muy agradecidos de ser recibidos oficialmente en la familia del golf”, dijo calificando a Trevor Immelan, como “un líder maravilloso” en el OWGR.

“Para nosotros, sin embargo, los puntos para el ranking mundial son un gran reconocimiento y un gran paso adelante, y nuestro objetivo es asegurarnos de que la mayor cantidad posible de jóvenes talentosos, superestrellas consolidadas y veteranos de renombre tengan la oportunidad de jugar en el escenario más importante del mundo: los cuatro Majors”.

Al preguntársele si presionaría para lograr un mejor acuerdo con la OWGR la próxima temporada, O’Neil dijo que no se atrevería a revelar sus intenciones. “Con el tiempo he aprendido que a veces las mejores negociaciones se dan entre bastidores y no delante de las cámaras”, añadió.

“Por eso, en este momento, estamos públicamente muy agradecidos por nuestra posición”.

El australiano Elvis Smylie ganó el primer evento de golf LIV acreditado por la OWGR la semana anterior en Riyadh. El jugador de 23 años, en su debut, se impuso por un solo golpe al español Jon Rahm. La victoria de Smylie le permitió ascender del puesto 134 al 77 de la clasificación mundial.

Jon Rahm, ex número uno del mundo, también ascendió 30 puestos. El estadounidense Peter Uihlein, quien parecía ser el único jugador de LIV satisfecho con la decisión de la OWGR, ascendió del puesto 199 al 154.