Santos Laguna vs Mazatlán: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Jornada 6 Liga MX Clausura 2026

Partido Santos Laguna vs Mazatlán en vivo Fotoarte: La Crónica

Este domingo 15 de febrero de 2026, la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX presenta un duelo que arroja más urgencias que historias de glamour: Santos Laguna recibe a Mazatlán FC, dos equipos que han tenido un arranque gris y buscan con desesperación abandonar los últimos lugares de la tabla.

Previa y pronóstico Santos Laguna vs Mazatlán | Partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX

En lo que va del torneo, Santos Laguna apenas ha logrado sumar un punto, resultado de un empate entre cinco encuentros disputados, con una goleada en contra que ha puesto bajo presión a jugadores y cuerpo técnico. El equipo lagunero se ubica en el penúltimo lugar de la tabla general, con un balance de goles a favor y en contra que refleja su fragilidad defensiva.

Por su parte, Mazatlán FC llega sin unidades tras cinco derrotas consecutivas, con apenas cuatro goles anotados y varias incursiones defensivas vulnerables. El plantel cañonero necesita con urgencia una reacción para abandonar el último puesto y, sobre todo, recuperar la confianza entre su afición.

Las últimas tendencias sugieren que podría ser un choque con menos de 2.5 goles y posiblemente sin que ambos equipos marquen, dado el bajo rendimiento ofensivo de ambos.

¿A qué hora juegan Santos Laguna vs Mazatlán hoy?

El duelo se jugará en el Estadio TSM Corona de Torreón, Coahuila, y está programado para iniciar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Santos Laguna vs Mazatlán hoy?

La transmisión estará disponible por plataformas de televisión de paga y servicios de streaming, como VIX Premium, Disney+ Premium y ESPN 2. La intensidad de este duelo no solo radica en el campeonato; representa una oportunidad para reencontrar la reacción tras jornadas marcadas por derrotas.

Alineaciones probables Santos Laguna vs Mazatlán

Santos Laguna

Portero: Carlos Acevedo

Carlos Acevedo Defensas: Haret Ortega, Kevin Balanta, Efraín Orona, Emmanuel Echeverría

Haret Ortega, Kevin Balanta, Efraín Orona, Emmanuel Echeverría Mediocampistas: Carlos Gruezo, Javier Güemez, Fran Villalba

Carlos Gruezo, Javier Güemez, Fran Villalba Delanteros: Cristian Dájome, Lucas Di Yorio, Ramiro SordoEsta formación combina experiencia defensiva con opciones ofensivas variadas por las bandas.

Mazatlán FC

Portero: Rodríguez

Rodríguez Defensas: Santos, Leyva, Almada, Merolla, Zaleta

Santos, Leyva, Almada, Merolla, Zaleta Mediocampistas: Villegas, Sierra, Bárcenas

Villegas, Sierra, Bárcenas Delanteros: Dudu, Rubio



