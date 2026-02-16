Guadalajara ha cambiado los papeles

IMBATIBLES. Chivas le ha puesto la sal y pimienta al Clausura 2026. (Javier Palacios/Javier Palacios)

El clásico lo ganó el mejor equipo, punto. Así, sin darle más vueltas.

No fue un clásico vibrante, emocionante o dramático; vaya, ni siquiera creo que haya sido un partido atractivo. Pero el que jugó —y juega— mejor en la actualidad, Guadalajara, le ganó al equipo que está en renovación y en proceso de reconstrucción desde adentro: el América.

UN CAMBIO DE ROLES EN EL FUTBOL MEXICANO

Parece que finalmente, en el futbol nacional, los papeles se han invertido entre los dos equipos más populares. Después de varios años de miserias futbolísticas y con más escándalos extracancha que triunfos en ella, las Chivas por fin han consolidado un proyecto que les ha traído resultados en la cancha; no sólo en este torneo, sino que desde el año pasado ya se veía que vendrían cosas positivas.

Hay un tema importante en el Rebaño y es el de los jugadores nacidos en Estados Unidos que han llegado en los últimos meses. Por fin un equipo mexicano aprovecha el gran trabajo en juveniles que se hace del otro lado de la frontera, y es precisamente el Guadalajara, que, con todas sus limitantes debido a la filosofía de jugar exclusivamente con mexicanos, debe aprovecharlo. Ahora, esto también nos da otro ejemplo del mal trabajo en fuerzas básicas que se realiza en nuestro país, pero ese es motivo de otra charla.

MÉRITO DE LA DIRECTIVA Y DEPENDENCIA DE SELECCIONADOS

Por el momento, hay que aplaudir a la directiva rojiblanca por el proyecto actual y por voltear al mercado de jugadores mexicanos en Estados Unidos.

Sin embargo, siempre hay un “pero”. Aunque lleven paso perfecto tras seis jornadas, las Chivas siguen sin ser candidatos al título. ¿Por qué? Creo que, por dos razones, principalmente: primero, porque tanto Toluca, como Tigres, y hasta Cruz Azul, parecen tener mejor plantilla, y en el futbol mexicano lo importante es llegar en el mejor nivel a la liguilla, no antes. Y segundo, porque al ser una liguilla sin seleccionados —debido al Mundial— les van a quitar jugadores importantísimos, al menos tres: su portero titular, el “Tala” Rangel; su mejor jugador, el “Piojo” Alvarado; y el goleador enrachado, “La Hormiga” González. Más los que se sumen, que podrían ser hasta tres más, todos titulares, como Ledezma, Romo, Bryan González o Efraín Álvarez, todos ellos en gran momento.

UN BUEN MOMENTO NECESARIO RUMBO AL MUNDIAL

Aun así, es positivo para la Liga MX y el futbol mexicano que, de cara al Mundial, las Chivas estén en gran momento.

Del otro lado, ya lo decíamos la semana pasada: América está en reconstrucción y por fin terminó el periodo en el que dominaron con títulos o finales. Falta mucho para poder juzgarlos, pero parece que los refuerzos no son lo que la afición espera y ahora Jardine tendrá que justificar en la cancha la confianza de su directiva en cuanto a la contratación de jugadores.

LA PRESIÓN SOBRE AMÉRICA Y LO QUE VIENE

Para mí, tanto Jardine como Baños tienen todavía mucho crédito, pero al ser América el equipo tan polémico que es, las críticas no cesarán hasta volver a ser ganadores. Por lo pronto, hay varios equipos por encima de ellos, no sólo en la tabla, sino también en cuanto a plantillas.

Sin embargo, no creo que pase mucho tiempo para que regresen a pelear por campeonatos.

Por lo pronto, felicidades a la afición de las Chivas.