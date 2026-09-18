Isaac del Toro encabeza la ofensiva mexicana en el Mundial de Ciclismo de Montreal

LÍDER Del Toro, a dar la cara por México. (YOAN VALAT/EFE)

Isaac del Toro encabezará la participación de México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI Montreal 2026, que se disputará del 20 al 27 de septiembre en Canadá, con presencia nacional en las diferentes categorías que integran el programa.

El ciclista mexicano llegará a la justa después de una sobresaliente participación mundialista en 2025, cuando obtuvo el quinto lugar en la contrarreloj individual élite, con tiempo de 52:26.89 minutos, además de finalizar séptimo en la prueba de ruta, con registro de 6:28:07 horas.

Del Toro conoce el camino al podio

Isaac del Toro llegará además con el antecedente inmediato de haber conquistado el Gran Premio Ciclista de Montreal, donde derrotó al francés Paul Seixas después de recorrer 214.4 kilómetros.

El triunfo cobra especial relevancia de cara al Mundial, pues parte del trazado será utilizado en la competencia que definirá al campeón del orbe. El mexicano atacó junto con Paul Seixas en los últimos 11 kilómetros y terminó por imponerse con un sprint en los metros finales.

México lleva representación en todas las categorías

México contará con ciclistas en las divisiones élite, Sub-23 y júnior, tanto femeniles como varoniles, además de competir en la contrarreloj por equipos de relevo mixto.

En la élite varonil estarán Eder Frayre, Isaac del Toro, Edgar Cadena, Ulises Castillo, Carlos García, Antonio Escárcega y Tomás Aguirre. En la rama femenil competirán Romina Hinojosa, Yareli Salazar, Andrea Fregoso y Sara Roel.

La nueva generación también toma la ruta

En la categoría Sub-23 varonil, la representación mexicana estará integrada por Sebastián Ruiz, Said Cisneros, Leo Cisneros, José Juan Prieto, José Antonio Prieto y Michael Zárate. En la femenil participarán Mayte Zamudio, Fernanda Zárate, Gissel Borrón y Atzi Paola.

Para la contrarreloj por equipos de relevo mixto fueron considerados Romina Hinojosa, Andrea Fregoso, Yareli Salazar, Edgar Cadena, Sebastián Ruiz y Tomás Aguirre, mientras Ulises Castillo y Mayte Zamudio aparecen como suplentes.

Los juveniles completan la delegación

En la categoría júnior femenil competirán Nabyenka Bareño, Natalia Pineda Soto y Gaetana Alhach Sjogren.

La selección júnior varonil estará conformada por José Emilio Rodríguez Delgado, Daniel Santiago Moreno García y Omar Andrade Fernández, quienes completan la representación nacional.

Trece títulos mundiales estarán en disputa

El certamen reunirá a cerca de mil ciclistas procedentes de 100 países, quienes lucharán por 13 títulos mundiales repartidos entre las contrarrelojes individuales, carreras en ruta y el relevo mixto.

La actividad comenzará el domingo 20 de septiembre con las contrarrelojes individuales élite femenil y varonil. El lunes entrarán en acción los ciclistas Sub-23, mientras que el martes se desarrollarán las pruebas júniores contra el reloj y el relevo mixto.

La ruta tomará protagonismo en Montreal

Las carreras en ruta comenzarán el jueves 24 de septiembre con las categorías Sub-23 y júnior, antes de dar paso a las dos competencias estelares del programa.

La élite femenil correrá el sábado 26, mientras que la élite varonil bajará el telón el domingo 27 de septiembre, jornada en la que Isaac del Toro buscará mejorar el séptimo lugar conseguido un año antes.

Mont-Royal pondrá a prueba las piernas

Las contrarrelojes individuales élite tendrán 39.2 kilómetros de recorrido y 220 metros de desnivel positivo. El trayecto partirá de Avenue du Parc y terminará en el Parque Jeanne-Mance, después de atravesar distintos puntos de Montreal.

Para las competencias de ruta, uno de los principales obstáculos será el Circuito Mont-Royal, de 13.4 kilómetros y 269 metros de desnivel positivo, con la subida de Voie Camillien-Houde como uno de sus sectores determinantes: 1.67 kilómetros al 7.4 por ciento de inclinación, con rampas máximas del 10 por ciento.

Una prueba de resistencia para los aspirantes al arcoíris

La carrera élite femenil comprenderá 180.4 kilómetros y 2,570 metros de desnivel positivo, mientras que la élite varonil tendrá 273.7 kilómetros y 3,803 metros de desnivel, una exigencia que pondrá a prueba a los aspirantes al título.

Isaac del Toro llegará a esa batalla después de demostrar su capacidad para competir en recorridos extensos. Su victoria reciente en Montreal representó su primer triunfo en una prueba World Tour de más de 200 kilómetros, antecedente que fortalece sus aspiraciones mundialistas.

Calendario del Mundial

Domingo 20 de septiembre

Contrarreloj individual élite femenil

Contrarreloj individual élite varonil

Lunes 21

Contrarreloj individual Sub-23 femenil

Contrarreloj individual Sub-23 varonil

Martes 22

Contrarreloj por equipos, relevo mixto

Contrarreloj júnior varonil

Contrarreloj júnior femenil

Jueves 24

Carrera Sub-23 femenil

Carrera júnior varonil

Viernes 25

Carrera Sub-23 varonil

Carrera júnior femenil

Sábado 26

Carrera élite femenil

Domingo 27