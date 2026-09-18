La F1 apuesta por la expansión: tendrá 24 carreras en 2027 y suma cuatro sprints más

CALENDARIO OFICIAL. .

La Fórmula Uno presentó su calendario para la temporada 2027 con un total de 24 Grandes Premios, el regreso de Portugal y Turquía, y un incremento de seis a diez carreras sprint.

La campaña comenzará el 12 de marzo en Baréin y concluirá el 12 de diciembre en Abu Dabi. Los eventos de Baréin y Arabia Saudita regresan al campeonato tras haber sido cancelados en 2026 por los conflictos armados en Medio Oriente.

Regresan sedes históricas

Madrid conservará el Gran Premio de España por segundo año consecutivo y recibirá la fecha del 10 al 12 de septiembre.

Además, Portugal y Turquía volverán a formar parte del calendario, dos circuitos con tradición dentro de la máxima categoría que refuerzan la apuesta de la Fórmula Uno por combinar escenarios históricos con nuevas plazas.

Barcelona sale del calendario

En contraste, Barcelona-Catalunya desaparecerá del calendario y entrará en un sistema de rotación con Spa-Francorchamps.

Bajo este esquema, el circuito de Montmeló únicamente albergará una carrera en 2028, 2030 y 2032, mientras que el trazado belga alternará su presencia en las temporadas restantes.

Más carreras sprint

La FIA justificó el aumento de las carreras sprint por la creciente demanda del formato entre aficionados y promotores.

Las pruebas cortas se celebrarán en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Sao Paulo, Catar y Abu Dabi, elevando a diez el número total de eventos con este formato en la temporada.

Latinoamérica mantiene dos fechas

Para Latinoamérica, el panorama no cambia: México y Brasil seguirán siendo las únicas sedes de la categoría en la región.

El Gran Premio de México se disputará del 29 al 31 de octubre, mientras que Sao Paulo lo hará del 5 al 7 de noviembre. En tanto, Argentina continuará a la espera de concretar un eventual regreso al campeonato pese al interés mostrado en los últimos años.