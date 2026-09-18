La goleada más humillante en la historia del América vs. Chivas: estadísticas del Clásico Nacional (@Chivas y @ClubAmerica en X)

Este sábado 19 de septiembre, durante la Jornada 9 de la Liga MX se llevará a cabo el Clásico Nacional en el Estadio Banorte, con un América pisándole los talones a Chivas en la tabla de posiciones.

El equipo Rojiblanco se posiciona como el último vendedor del clásico, con un gol de Armando González en el duelo; sin embargo, ambos equipos tienen un largo listado de encuentros con diferentes resultados en el marcador.

¿Cuál fue la goleada más humillante entre América y Chivas?

Con un total de 264 partidos disputados por ambos equipos, América se lleva la delantera con 99 triunfos a su favor contra 82 victorias por parte de Chivas y 83 encuentros en empate.

No obstante, a pesar de llevar desventaja en el marcador global, el Club Deportivo Guadalajara cuenta con la mayor goleada hacia el América en un Clásico Nacional, con una victoria de siete goles a su favor sin ninguna anotación en su contra durante la Temporada 1956-57.

Aunque también existe un encuentro donde el equipo Azulcrema venció al Rebaño Sagrado con siente goles marcados en su contra, pero en este caso, la Chivas lograron las manos con dos goles a su favor en la Temporada 1933-44.

¿Cómo llegan las Chivas al encuentro?

De acuerdo con la Tabla de la Liga MX 2026-27, Guadalajara llega a la Jornada 9 en segundo lugar con 5 partidos ganados, un encuentro perdido y dos empates.

El equipo Rojiblanco cuenta un total 15 goles anotados y 6 permitidos, manteniendo una diferencia de goles de a su favor de nueve puntos. Roberto Alvarado y Ricardo Marín encabezan su lista de goleo con 4 anotaciones cada uno.

¿Cómo llega el América al encuentro?

América llega con 7 encuentros disputados, ya que su partido de la Jornada 7 ante los Xolos de Tijuana fue reprogramado para el 28 de octubre de 2026, esto debido a su participación en la Leagues Cup 2026.

Las Águilas llegan con 5 victorias, un empate y una derrota y; al igual que las Chivas, cuentan con 15 goles anotados y 6 permitidos, manteniendo una diferencia de nueve puntos a su favor. Henry Martín y Brian Rodríguez se posicionan como los goleadores del equipo con tres tiros marcados.

¿Dónde ver el parido América vs. Chivas?

El Clásico Nacional se llevará a cabo este 19 de septiembre en el Estadio Banorte a las 21:15 horas, podrá verse a través del canal 5, TUDN y la plataforma de ViX.