Monterrey vs Necaxa Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Rayadas en la Liga MX Femenil

Rayadas vs Necaxa femenil Jermaine Seoposenwe se perfila como titular en el partido de la Liga MX Femenil (Crónica Digital y foto de Jermaine Seoposenwe de Mexsport)

Rayadas de Monterrey recibe este viernes 18 de septiembre con motivo de la jornada 8 de la Liga MX Femenil a Necaxa en el Estadio BBVA, con la posibilidad de sumar una nueva victoria que le permita seguir en la disputa por la cima del Grupo A.

Previa y pronóstico Monterrey vs Necaxa Femenil: partido de la jornada 8 de la Liga MX Femenil

Rayadas llega a este compromiso después de vencer 2-3 a Chivas en Guadalajara, resultado con el que alcanzó su sexta victoria del campeonato y encadenó tres triunfos consecutivos.

El equipo dirigido por Amandine Miquel suma 18 puntos y aparece como segundo lugar del Grupo 1, además de ocupar la tercera posición de la Tabla General.

En el plano ofensivo, Jermaine Seoposenwe es la máxima anotadora de las Rayadas en el Apertura 2026 con cinco goles. Lucía García suma cuatro, mientras Aerial Chavarín, Marcela Restrepo y Valeria del Campo han conseguido tres anotaciones cada una.

Necaxa afronta un escenario completamente diferente. Las Centellas vienen de perder 1-0 frente a Bravas de Juárez y ese resultado significó su séptima derrota del torneo. El equipo rojiblanco permanece en el último lugar del Grupo B con cero puntos y todavía busca su primera victoria del campeonato.

El antecedente entre ambos clubes refuerza el dominio regiomontano. Monterrey ha derrotado a Necaxa en 21 de sus 22 enfrentamientos.

Con estos antecedentes y la diferencia en los resultados obtenidos durante el torneo, Rayadas tienen ventaja en el pronóstico para llevarse la victoria esta noche.

¿A qué hora juegan Monterrey vs Necaxa Femenil: hoy?

El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, casa de las Rayadas.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs Necaxa Femenil?

La señal estará disponible a través de ViX, mientras que el encuentro también podrá verse mediante el canal de YouTube de la Liga Femenil BBVA.

Alineaciones probables Monterrey vs Necaxa Femenil

Monterrey: Paola Manrique; Alejandra Calderón, Carol Cázares, Valeria Del Campo y Daniela Monroy; Diana García, Fátima Servín y Marcela Restrepo; Jermaine Seoposenwe, Christina Burkenroad y Katty Martínez.

Necaxa: Valeria Martínez; Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lesly González; Karoll López, Ahtziri Méndez, Reyna Velázquez y Zoe Medellín; Winibian Peralta y Allison Veloz.