Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la Jornada 9 | Apertura 2026

Partidos y horarios jornada 8 Liga MX Apertura 2026

Estamos exactamente en la mitad del torneo regular de Liga MX y este fin de semana tendremos el esperado Clásico Nacional entre Chivas y América. Por primera vez en mucho tiempo, ambas escuadras llegan como equipos top-3 de la clasificación general y como serios candidatos al título de este torneo, lo que podría anticipar una de los partidos más emocionantes de la temporada al tratarse de la rivalidad más grande del país y jugándose más que los tres puntos en disputa

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2026

Puebla vs Atlante | viernes 18 de septiembre (19:00 horas)

Para comenzar las emociones del futbol mexicano, el sorprendente Puebla estará en casa para seguir ilusionando a su afición con llegar a la liguilla. El cuadro camotero ha dado indicios de ser competitivo y con cuatro victorias hasta el momento se encuentra en puestos de cuartos de final. Mientras tanto, los empates han comenzado a rezagar a los ‘Potros de Hierro’ por lo que no ganar esta noche podría empezar a complicar sus posibilidades.

FC Juárez vs Tigres | viernes 18 de septiembre (19:00 horas)

Los ‘Bravos’ acaban de romper el récord de más derrotas consecutivas para iniciar un torneo corto de la Liga MX. El equipo fronterizo necesita empezar a sumar victorias urgentemente si no quiere ponerse en marcha de firmar uno de los peores semestres que el futbol mexicano tenga registrado. Por su parte, los felinos siguen sin levantar aún bajo em mando de Víctor Manuel Vucetich y vienen de empatar en el Clásico Regio, pero el rendimiento sigue disgustando de forma importante a la afición.

Atlas vs Pumas | Sábado 19 de septiembre (17:00 horas)

Comenzando con las emociones sabatinas, veremos a los rojinegros en busca de recuperar el buen nivel. Los tapatíos suman tres partidos consecutivos sin ganar y han comenzado a perder lugares en la clasificación, particularmente por su rendimiento en casa, donde sólo han ganado un partido. Del otro lado, Universidad Nacional regresa a Guadalajara después de perder por goleada ante Chivas. Ahora, necesitan ir en busca de los tres puntos mientras la afición comienza a impacientarse contra Esteban Solari.

Atlético de San Luis vs Necaxa | Sábado 19 de septiembre (17:00 horas)

Duelo rojiblanco en San Luis. El cuadro potosino no sabe lo que es ganar como local y se encuentra en la parte baja de la clasificación general. En contra parte, los ‘Rayos’ aún no saben lo que es sumar tres puntos fuera del Estadio Victoria y han tenido también un paso irregular en este semestre, pero aún con las posibilidades de acercarse a puestos de liguilla con un triunfo.

Monterrey vs Cruz Azul | Sábado 19 de septiembre (19:10 horas)

Los ‘Rayados’ todavía no muestran el nivel que buscaban cuando trajeron a Matías Almeyda, y a pesar de contar con una de las plantillas más caras de la Liga MX, el equipo regiomontano sigue sin tener el nivel y los resultados que espera su afición, poniéndose de nuevo en riesgo de no competir por liguilla. En contra parte, ‘La Máquina’ viene a la alza después de su victoria en el Clásico Joven. Ahora, un nuevo triunfo los pondría de nueva cuenta en la conversación por los primeros lugares a los vigentes campeones del futbol mexicano.

América vs Chivas | Sábado 19 de septiembre (21:15 horas)

En el partido estelar del fin de semana, tendremos una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas. Los azulcremas vienen de perder su invicto y el liderato general que habían tenido desde la semana uno en medio de las críticas por el rendimiento del equipo de Guillermo Almada. Ahora, estarán en casa con la posibilidad de llevarse los tres puntos y empezar a perfilarse como un candidato a la liguilla. En frente, Guadalajara ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y comienza a lucir como el de la temporada pasada, donde quedó segundo de la clasificación general. Gabriel Milito ha vuelto a hacer competitivo a este equipo y quiere regalarle una nueva alegría a esta afición.

Pachuca vs Tijuana | Domingo 20 de septiembre (18:00 horas)

Dos equipos a mitad de tabla se enfrentan para medir sus posibilidades de liguilla. Los ‘Tuzos’ han tenido un paso irregular este torneo, y todavía no han ganado en casa, haciendo la mayoría de sus puntos fuera de la cancha del Hidalgo. Por su parte, los Xolos atraviesan un bache de dos derrotas en sus últimos tres partidos y quieren recuperar el camino del triunfo.

Toluca vs Santos Laguna | Domingo 20 de septiembre (18:00 horas)

Los ‘Diablos’ tomaron ya el liderato general de la competencia luego de que América perdiera el invicto. El equipo de Antonio Mohamed continúa siendo uno de los rivales a vencer siendo una de las mejores defensivas y además con el reciente regreso de Paulinho al terreno de juego. Por su parte, Santos viene de ganar su primer partido del torneo, pero todavía tiene un largo camino por recorrer para salir de la parte baja de la clasificación general.

Querétaro vs León | Domingo 20 de septiembre (20:10 horas)

Para cerrar la jornada, los sorpresivos Gallos Blancos de Esteban González estarán de nuevo en casa. El equipo se encuentra en el quinto lugar de la clasificación contra todo pronóstico y su afición comienza a ilusionarse con volver a vivir una liguilla. En frente, León también está en busca de dejar atrás meses de malos torneos y fracasos.