Benfica vs Real Madrid: Horario, canal, cómo y dónde ver la Champions League

Benfica vs Real Madrid | Champions League Estos dos equipos se enfrentan de nueva cuenta luego de haberse enfrentado en la octava jornada de fase regular.

La Liga de Campeones de Europa arranca esta semana su fase de repechaje. Dieciséis equipos buscan un lugar a los octavos de final luego de haber concluido la fase regular del torneo y el día de hoy tendremos un nuevo enfrentamiento entre el Benfica y el Real Madrid. El cuadro portugués que dirige José Mourinho estará en casa nuevamente para abrir la eliminatoria y ‘The Special One’ tiene un plan para frenar a la maquinaria merengue. Por su parte, el cuadro español sigue buscando la estabilidad tras la destitución de Xabi Alonso. El equipo parece llegar en buen momento luego de seis victorias en sus siete partidos más recientes y con el líder goleador del torneo, Kylian Mbappé.

Tras la fase de grupos, equipos como el Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Club de Portugal y el Manchester City obtuvieron su boleto directo a los octavos de final. Ahora, se encuentran a la expectativa de encontrar a sus respectivos rivales, que saldrán de esta ronda de repechaje que disputarán clubes como el Real Madrid, el Inter de Milán y el PSG, actual campeón del torneo, entre otros.

¿A qué hora se juega el Benfica vs Real Madrid? | Champions League, Repechaje

14:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Benfica vs Real Madrid? | Champions League, Repechaje

TNT Sports

¿Cómo ver en app el Benfica vs Real Madrid? | Champions League, Repechaje

HBO Max

Previa del Benfica vs Real Madrid | Champions League, Repechaje

Hace apenas tres semanas, estos dos equipos se enfrentaron para definir su fase preliminar de este torneo. El Benfica consiguió una inesperada victoria de 4-2 frente al Real Madrid en la cancha del Estadio Da Luz en lo que era apenas el quinto partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del equipo español. Este resultado cambió el destino de ambos, pues las ‘Águilas’ portuguesas se metieron en el lugar 24 y los blancos dejaron de estar en puestos de clasificación directa. Ahora, tendrán los primeros noventa minutos de esta eliminatoria de repechaje.

El Benfica de José Mourinho ha tenido una temporada irregular a nivel local e internacional, marchando en tercer lugar de su liga. Sin embargo, el entrenador portugués es conocido por ser un especialista en este tipo de eliminatorias. Además, conoce bien a Álvaro Arbeloa, a quien dirigió en su paso como entrenador del Real Madrid hace ya más de diez año, por lo que el factor del banquillo podría ser determinante para este enfrentamiento.

Por su parte, los máximos campeones de Europa han ganado seis de sus últimos siete partidos. Su único tropiezo en este lapso fue precisamente ante el equipo lusitano. Kylian Mbappé marcha como el máximo goleador de esta edición del torneo con 13 goles en su cuenta personal y sueña con el récord de 17 tantos en una sola temporada que actualmente ostenta Cristiano Ronaldo en la temporada 2013-2014.

Posibles alineaciones del Benfica vs Real Madrid | Champions League, repechaje

Benfica: Anatoliy Trubin, Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Amar Dedic, Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro, Andreas Schjelderup, Rafa Silva, Gianluca Prestianni, Vangelis Pavlidis

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alezander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Vinicius Jr, Kylian Mbappé.