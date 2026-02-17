Gaby López estrena temporada con el Honda LPGA Thailand 2026

LPGA Tour en Tailandia. Gaby López ya se encuentra en territorio asiático ara su primera competencia de la temporada. (Foto espe)

Gaby López inicia su temporada 2026 con el torneo Honda LPGA Thailand a suceder del 19 al 22 de febrero en el Siam Country Club, Old Course en Pattaya, Chonburi, Tailandia.

La mexicana de 32 años que comienza el año como la número 34 en el Rolex Women’s World Golf Ranking, buscará mejorar su actuación del año anterior en el que empató al sitio 33 con 282 golpes (-6).

La capitalina López que llega en plena etapa de su madurez golfística juega su undécima temporada en el LPGA Tour y es parte de un field de 72 jugadoras que hacen la gira asiática.

Además de Gaby, entre las jugadoras a seguir destacan tres excampeonas, entre ellas la tailandesa Ariya Jutanugarn, ganadora en 2021, Nanna Koerstz Madsen (2022) y Anna Ángel Yin (2025).

Al torneo no podía faltar Jeeno Thitikul, también tailandesa y número 1 del Rolex Women’s World Golf Ranking y la australiana Lydia Ko, 23 veces ganadora del LPGA Tour. El field también contempla a Miyu Yamashita, Novata del Año Rolex en 2025.

Este torneo es el primero de tres, que el LPGA Tour desarrollará durante tres fines de semanas consecutivos en territorio asiático. Los dos restantes serán en Singapur y Hainan, China.

Gaby jugó su último torneo del 2025 en el CME Group Tour Championship de fin de temporada, logró la cuarta posición de la clasificación con 269 golpes (-19).