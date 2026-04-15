Bayern Múnich vs Real Madrid: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Champions League

Bayern Múnich vs Real Madrid El equipo alemán busca poner fin a una racha de cuatro eliminatorias consecutivas que ha perdido ante los "Merengues".

Las semifinales de la UEFA Champions League se definen con un duelo de dos grandes europeos. El Bayern Múnich estará en casa en busca de finiquitar la eliminatoria a su favor y continuar su camino de regreso a la gran final. En frente, el Real Madrid busca hacer gala una ves más de su historia en la Liga de Campeones como máximo ganador de esta competencia para hacer una nueva remontada digna de recordar y mantenerse en la disputa del que podría ser el único título al que aspiren esta temporada.

El día de ayer tuvimos los primeros resultados de los cuartos de final de este torneo. El Atlético de Madrid se impuso al Barcelona por segunda ocasión en una eliminatoria ida y vuelta este año para meterse alas semifinales. Donde esperan al Arsenal o al Sporting Club de Lisboa. Por su parte, el PSG logró la victoria en Anfield para eliminar al Liverpool. Los actuales campeones de este torneo se medirán al vencedor entre el Bayern Múnich y el Real Madrid.

¿En qué horario se juega el Bayern Múnich vs Real Madrid? | Champions League

13:00 horas (CDMX)

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Fox One / Fox+

Previa del Bayern Múnich vs Real Madrid | Champions League

Los primeros noventa minutos no decepcionaron y nos regalaron grandes emociones. El cuadro alemán salió del Estadio Santiago Bernabéu con una ventaja de 1-2 en el marcador global gracias a los goles de Luid Díaz y Harry Kane, mientras que por lo merengues respondió Kylian Mbappé en el marcador. El delantero francés se mantiene como el líder goleador de este torneo en la temporada con 14 anotaciones en su cuenta personal.

Al Bayern Múnich le basta un empate para avanzar a la semifinal de este torneo. Sin embargo, cuidar los marcadores no ha estado nunca en el ADN del equipo alemán, por lo que se espera que buque reafirmar su victoria en este enfrentamiento. Los ‘Bávaros’ están teniendo un año que podría ser histórico con la Bundesliga prácticamente amarrada y próximos a disputar el boleto a la final de la Pokal, aspirando a un triplete todavía en la recta final.

En contra parte el Madrid está entre la espada y la pared. Sin Copa del Rey, a nueve puntos del Barcelona en La Liga y con el marcador en contra de esta eliminatoria. El año ha sido una montaña rusa para los merengues que está a punto de terminar en desastre. De quedar eliminados hoy, sería el segundo “nadaplete” de forma consecutiva. El equipo no ha logrado corregir el rumbo a pesar de destituir a Xabi Alonso y caer esta noche consolidaría un nuevo fracaso.

Posibles alineaciones del Bayern Múnich vs Real Madrid | Champions League

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano. Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz, Harry Kane.

Real Madrid: Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arndold, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Federico Valverde, Brahim Díaz, Vinicius Jr, Kylian Mbappé