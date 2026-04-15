Balón Trionda 2026: filtran el esférico oficial en la final de la Copa del Mundo

Balón Mundial FIFA 2026 En redes sociales se filtraron fotos de cómo se verá el balón durante el partido final

El Mundial de futbol de la FIFA está a menos de dos meses de comenzar y ya casi está todo listo para el arranque del torneo más grande en la historia. Ahora, a unas semanas del silbatazo inicial, se filtró el que será el balón especial durante el partido por la gran final que se disputará el próximo domingo 19 de julio en la cancha del MetLife Stadium

Final del Mundial 2026: revelan cómo será el Trionda especial del partido

Desde el año pasado, Adidas y la FIFA nos presentaron a Trionda, el balón oficial que se estará utilizando en esta Copa del Mundo. El esférico nos muestra un diseño inspirado en los tres países anfitriones, luciendo detalles como el águila real maexicana, la hoja de maple canadiense y las estrellas de la bandera estadounidense, combinando los colores verde, azul y rojo en el fondo blanco.

Sin embargo, como ya viene siendo costumbre desde hace más de dos décadas, el partido por la final será una edición especial diferente al resto de los partidos tal como pasó con el Al-Rihla (2022), Telstar (2018), Brazuca (2014), Jabulani (2010) y Teamgeist (2006).

Balón Trionda 2026 La pelota oficial del partido final tendrá los detalles en dorado tradicionales de las últimas copas del mundo.

En lugar de los colores verde, azul y rojo, estará luciendo en negro junto con múltiples detalles en dorado, haciendo alusión al color del trofeo de campeón del mundo que se llevará a casa el equipo ganador de este partido, según reveló el medio especializado Footy Headlines.

Además, también se espera que se comercialice de la misma forma que el esférico regular, con sus cuatro diferentes de versiones de calidad, desde el de nivel de juego con la textura oficial, hasta la versión regular de aficionado.