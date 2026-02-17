México calienta motores: los rivales que enfrentará antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana ya tiene definidos a sus últimos rivales de preparación rumbo al Mundial de 2026, en una serie de partidos que servirán para afinar detalles antes de su debut el 11 de junio.

¿Contra quién jugará México en mayo y junio antes del Mundial?

El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Ghana el 22 de mayo en territorio mexicano, en un duelo que pondrá a prueba al Tricolor ante el estilo físico y veloz del futbol africano.

Como parte de su gira final, el Tri viajará a Estados Unidos para medirse a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena, un rival mundialista que representa un desafío táctico distinto.

El cierre de la preparación será el 4 de junio ante Serbia, en un partido que se disputaría en México y que dejará una semana de margen antes del inicio de la Copa del Mundo.

¿Qué otros partidos ha jugado el Tri en su preparación?

Antes de esta última etapa, la Selección también programó encuentros ante Panamá, Bolivia e Islandia, además de choques de alto nivel frente a Portugal y Bélgica durante la Fecha FIFA de marzo.

Con este calendario, el combinado nacional busca llegar con ritmo competitivo y variedad de pruebas ante rivales de diferentes confederaciones, en un proceso que incluye más de cinco semanas de concentración previa al Mundial.