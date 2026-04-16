México brilla en Tashkent 2026 con oro y plata en el Mundial Juvenil de Taekwondo

ORO El relevo generacional que representa Guillermo Cortés está cargado de esperanza.

La selección mexicana de taekwondo juvenil firmó una jornada memorable en el Campeonato Mundial Juvenil Tashkent 2026, al conquistar una medalla de oro y una de plata, resultados que devuelven a México a lo más alto del podio internacional tras 16 años de espera.

El gran protagonista fue el jalisciense Guillermo Manuel Cortés Labastida, quien se proclamó campeón mundial en la categoría -59 kilogramos, tras imponerse 2-0 al coreano Ji Woon Ha en la gran final del certamen que se celebra en Uzbekistán y concluirá el próximo viernes.

CAMINO IMPECABLE AL ORO MUNDIAL

En su ruta hacia el título, Guillermo Cortés mostró dominio y solidez en cada combate. Inició su participación con triunfo 2-0 sobre el esloveno Jakob Kastelic y repitió marcador ante el costarricense Gabriel Rodríguez, quien compitió bajo la bandera de World Taekwondo.

En los octavos de final, el mexicano superó en cerrado duelo por 2-1 al moldavo Kirill Navraciuc, mientras que en cuartos de final venció 2-1 al ruso Kambulat Guseinov, resultado que aseguró la primera medalla para México en este Mundial.

Ya en semifinales, Cortés Labastida se impuso 2-0 al canadiense Zineddine Chebli, sellando su pase a la final y confirmando su gran momento deportivo.

UNA TRAYECTORIA DORADA A NIVEL MUNDIAL

Con esta presea, Guillermo Cortés sumó su tercera medalla de oro en campeonatos mundiales, luego de consagrarse previamente en el Mundial de Cadetes Sofía 2022 y el Mundial de Cadetes Sarajevo 2023, consolidándose como una de las grandes promesas del taekwondo mexicano.

Además, esta victoria representa la quinta medalla de oro para México en Campeonatos Mundiales Juveniles, tras los títulos obtenidos por Luis Osuna (Killarney 2000), Idulio Islas (Suncheon 2004), César Rodríguez (Tijuana 2010) y Carlos Navarro (Tijuana 2010), rompiendo una sequía de 16 años sin oro juvenil.

DARAH PONCE APORTA LA PLATA PARA MÉXICO

La segunda medalla para la delegación nacional llegó gracias a la chihuahuense Darah Shirley Ponce Núñez, quien obtuvo la medalla de plata en la categoría -44 kg, destacando en la rama femenil del certamen.

En su camino al podio, Darah Ponce debutó con victoria 2-0 ante la finlandesa Aina Kirtselis, y posteriormente venció 2-0 a la bielorrusa Dziyana Tolkina. En cuartos de final, aseguró medalla tras imponerse 2-0 a la rusa Elina Kamalova.

FINAL CERRADA Y BALANCE POSITIVO

En semifinales, la mexicana mantuvo su gran nivel al derrotar 2-0 a la francesa Layna Bedouel, aunque en la final cayó de manera apretada 1-2 ante la kazaja Aiym Serikbayeva, para quedarse con una valiosa presea de plata.

Con estos resultados, México suma una medalla de oro y una de plata en el Mundial Juvenil Tashkent 2026, además de cuatro quintos lugares, obtenidos por Edgar Hernández (-55 kg), Joshua Cruz (-73 kg), Diego Chávez (+78 kg) y Fernanda Rodríguez (-59 kg).

AÚN QUEDA ACCIÓN MEXICANA EN TASHKENT

En las dos últimas jornadas del campeonato, México continuará en competencia con la participación de Jonathan Adán (-51 kg), Alexander Solorio (-63 kg), Bogar Alberto López (-68 kg), Alison Nava (-49 kg), Amparo Gutiérrez (-52 kg) y Vania Mondragón (-63 kg), quienes buscarán ampliar la cuenta de preseas para la delegación nacional.

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