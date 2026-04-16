Sergio García se siente en casa en México y elogia la hospitalidad del torneo LIV en Chapultepec

SERGIO GARCíA. Quiere demostrar su calidad en México. (CHRIS TORRES/EFE)

El golfista español Sergio García, campeón del Masters de Augusta 2017, expresó su entusiasmo por competir esta semana en la LIV Golf Ciudad de México, torneo que se pondrá en marcha a partir de este jueves en el Campo de Golf Chapultepec, escenario que reúne a varias de las figuras más importantes del circuito.

“En México siempre me han tratado de manera increíble, es como jugar en casa y siempre es un placer volver”, aseguró García, quien resaltó la calidez del público mexicano y el entorno del torneo.

MOTIVADO PARA RECUPERAR SENSACIONES

Tras su participación en el Masters de Augusta, el jugador español reconoció que el objetivo para este torneo es elevar su rendimiento y encontrar mejores sensaciones dentro del campo.

“Estoy intentando encontrar mejores sensaciones. La semana pasada hice algunas cosas bien, pasé el corte, pero hubo demasiados fallos que me impidieron cerrar como me hubiera gustado”, explicó el golfista de 46 años.

García finalizó en el lugar 52 en Augusta, sin embargo, se mostró confiado en mejorar su actuación ahora que regresa a una competencia que combina el formato individual con el trabajo en equipo.

EL VALOR DEL JUEGO EN EQUIPO Y EL AMBIENTE MEXICANO

El español destacó que uno de los grandes atractivos de la LIV Golf es el apoyo entre compañeros, algo que cobra mayor fuerza en una sede como México.

“Rodeado de compañeros y amigos te sientes mejor. Lo que intentamos es jugar al mejor nivel y disfrutar de un torneo espectacular como el que se vive aquí”, apuntó.

En ese contexto, la presencia de los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, referentes nacionales y anfitriones naturales del torneo, ha sido clave para generar un ambiente cercano entre jugadores y aficionados.

FIREBALLS CG, LISTOS PARA EL RETO EN ALTURA

Por su parte, los españoles David Puig, Josele Ballester y Luis Masaveu, integrantes del Fireballs GC, coincidieron en que la estrategia será determinante en un campo exigente y adaptado a la altitud de la capital mexicana, ubicada a 2,250 metros sobre el nivel del mar.

“Será esencial pegarle recto desde el tee y jugar con cabeza los segundos tiros; la estrategia será fundamental para sumar birdies o salvar el par”, explicó David Puig.

Ballester reveló que el equipo ha trabajado intensamente en los días previos para adaptarse a las condiciones del campo y la altura.

“He estado jugando mejor desde el inicio de la temporada y tengo muchas ganas de competir y ver cómo progresa mi juego”, comentó.

EMPATÍA HISPANO-MEXICANA, UN IMPULSO EXTRA

Finalmente, Luis Masaveu reconoció que la cercanía cultural y el apoyo del público mexicano pueden marcar diferencia a lo largo del torneo.

“Esa empatía nos puede dar ventaja tanto en los buenos momentos como cuando las cosas no salen”, concluyó.

La parada de la LIV Golf Ciudad de México promete un fin de semana vibrante, con la participación de figuras como Jon Rahm, Phil Mickelson y Bryson DeChambeau, en un escenario emblemático y con la hospitalidad mexicana como sello distintivo, liderada por Carlos Ortiz y Abraham Ancer como orgullosos anfitriones.