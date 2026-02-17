Tiger Woods tiene en mente jugar el Masters en abril próximo

¿Regresará en abril? Tiger Woods tiene múltiples ocupaciones fuera de un campo de golf, pero aún aspira a jugar el Masters. (Foto )

Tiger Woods anticipó que podría regresar al Masters en menos de dos meses, aunque por el momento su tiempo lo abarca prácticamente todo menos el golf. Este martes declaró que sigue muy ocupado, principalmente intentando reestructurar el calendario del PGA Tour.

Woods sumó el año pasado su séptima cirugía en la espalda para reemplazar un disco. “Creo que pasé muchas horas practicando en mi mejor momento”, ahora, “no se compara con lo que hemos hecho en la sala de juntas”, dijo Tiger en conferencia, en el Genesis Invitational.

En esta época del año, lo más importante es el Masters, Woods jugó ese Major por última vez en 2024, cuando logró el corte por 24ª vez consecutiva, un récord. Woods ha ganado el Masters en cinco ocasiones.

Al preguntársele si jugar el Masters, que comienza el 9 de abril, estaba descartado, Woods respondió: “No”.

En cuanto a su golf en cualquier lugar (cumplió 50 años a finales del año pasado y es elegible para el PGA Tour Champions), Woods dijo que aún se recupera de la cirugía de reemplazo de disco en octubre y que no tiene una fecha límite para volver. Tampoco ha jugado los partidos de TGL bajo techo.

“Bueno, lo estoy intentando, por decirlo así”, dijo, añadiendo que puede pegar golpes completos, pero no todos los días “y no muy bien”.

¿Cuánto tiempo lleva sin jugar un torneo?

El año pasado no compitió en un solo torneo por primera vez en su carrera. Se operó en marzo de 2025 por una rotura del tendón de Aquiles, que ya no le impide seguir jugando. Comentó que le dolía la zona lumbar y que, a su edad, “probablemente me lleve un poco más de tiempo”.

“Mi cuerpo ha sufrido mucho”, dijo Woods. “Cada día sigo intentándolo, sigo progresando, sigo trabajando en ello, intentando fortalecerme, conseguir más resistencia y alcanzar un nivel que me permita volver a jugar al máximo nivel”.

Buscan un nuevo modelo en el PGA Tour

Tiger forma parte de la junta directiva del PGA Tour y de la empresa comercial PGA Tour Enterprises, y dirige el “Comité de Competencia del Futuro”, que busca crear un modelo que cumpla el objetivo del director ejecutivo Brian Rolapp de reducir la cantidad de torneos y que sean más significativos para los mejores jugadores.

Lo único claro es que es muy probable que un nuevo modelo no esté listo para 2027. El comité ha llegado a un acuerdo para un gran comienzo de temporada —que podría ser la semana anterior o posterior al Super Bowl—, llevando los grandes eventos a mercados más grandes y convirtiéndolos en el deporte imperdible del verano.