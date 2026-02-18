Alcaraz firma su novena victoria consecutiva y avanza a cuartos de final en Doha

IMBATIBLE. El murciano demuestra su calidad.

Carlos Alcaraz, líder del ránking ATP a sus 22 años, mantuvo su racha impecable en este 2026 al derrotar por 6-2 y 7-5 al francés Valentin Royer, triunfo que lo colocó entre los ocho mejores del torneo de Doha. El murciano inició el encuentro con autoridad, sin fisuras, y liquidó con solvencia el primer parcial.

El español, que se mantiene invicto en la temporada y acumula una extraordinaria racha de 64 victorias y solo 5 derrotas desde abril, mostró nuevamente su superioridad en pista dura al aire libre, superficie donde firma un imponente registro de 27-0 en ese lapso.

Royer sorprende, pero Alcaraz remonta con un cierre magistral

El francés Valentin Royer, que jamás ha derrotado a un jugador del Top 10 y que llegó a Doha tras un arranque de temporada muy negativo, reaccionó de manera inesperada en la segunda manga. Con mayor agresividad y confianza, quebró por primera vez el servicio del número uno y se adelantó 4-1 y luego 5-2, llegando incluso a sacar para llevarse el set con 5-3.

Pero Alcaraz activó su versión más competitiva: recuperó el quiebre, dominó cada intercambio y encadenó un parcial de 5-0, volteando la situación para cerrar el duelo en 1 hora y 36 minutos. Fue un golpe de autoridad que impidió que el compromiso se extendiera a un tercer set.

El número uno alcanza sus cuartos de final número 55

Con el triunfo, Alcaraz accedió a sus 55 cuartos de final en el circuito y por segundo año consecutivo está entre los ocho mejores en Doha. El murciano ha sido finalista en 11 de los 12 torneos disputados desde abril, una muestra más de su nivel sostenido y su madurez competitiva.

Su próximo rival será el ruso Karen Khachanov, séptimo favorito y campeón de Doha 2024, quien avanzó tras derrotar por 6-2, 4-6 y 6-4 al húngaro Marton Fucsovics.

Khachanov, viejo conocido y víctima frecuente del español

Alcaraz y Khachanov se enfrentarán por sexta ocasión, con un historial totalmente favorable al español, quien ha ganado los cinco duelos previos: cuatro en tierra batida —incluyendo el Masters 1000 de Roma 2025— y uno en pista dura, en los cuartos de final del torneo de Pekín 2024.

El moscovita, de 29 años y ex número ocho del mundo en 2019, ocupa actualmente el puesto 17 del ránking. Llegó a Doha con una temporada irregular, después de caer en primera ronda de Hong Kong, en tercera ronda del Abierto de Australia ante el italiano Luciano Darderi y en segunda fase de Róterdam frente al español Jaume Munar.

Un Khachanov en busca de título y de recuperar sensaciones

El ruso, medalla de plata olímpica en Tokio 2020, no conquista un título desde 2024, cuando levantó los trofeos de Almaty y el propio Doha. Su logro más resonante sigue siendo el Masters 1000 de París 2018, aunque estuvo cerca de repetir en 2025, cuando perdió la final del Masters 1000 de Canadá frente al estadounidense Ben Shelton.

Ahora, con Alcaraz como obstáculo, el reto crece: nunca ha podido derrotar al número uno del mundo.