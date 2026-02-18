Así es “Goya”, la nueva mascota femenil de Pumas que levantó polémica entre los fans

La familia auriazul tiene una nueva integrante. Pumas presentó oficialmente a “Goya”, la primera mascota creada especialmente para el equipo femenil, una iniciativa que busca reforzar la identidad del club y su compromiso con la igualdad dentro del futbol.

¿Quién es Goya y qué representa para Pumas Femenil?

La nueva botarga fue presentada este 18 de febrero de 2026 como un símbolo de apoyo, pertenencia e inclusión para la rama femenil. De acuerdo con el club, su objetivo es acompañar al equipo en sus partidos como local y fortalecer el vínculo entre las jugadoras y la afición.

Goya destaca por su personalidad alegre, enérgica y carismática, cualidades que buscan reflejar los valores universitarios y la pasión que caracteriza a la institución. Además, su creación forma parte de una estrategia para dar mayor visibilidad al futbol femenil dentro de la UNAM.

¡GOYA, BIENVENIDA!



Hay nombres que se gritan con el alma y leyendas que cobran vida. Hoy, el rugido del Estadio Olímpico Universitario tiene un nuevo rostro. 🐾



Llega una nueva integrante al Club Universidad Nacional, Goya, quien ya es parte de nuestra historia y de nuestra… pic.twitter.com/bfeyIHekft — PUMAS (@PumasMX) February 18, 2026

El diseño de la mascota surgió de un concurso dirigido a la comunidad universitaria y fue elegido entre decenas de propuestas, reforzando el sentido de identidad y participación dentro del club.

¿Por qué generó polémica entre la afición?

Aunque la iniciativa fue presentada como un paso hacia la inclusión y el fortalecimiento de la rama femenil, la aparición de Goya dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos aficionados celebraron la creación de una figura propia para el equipo, otros cuestionaron el diseño o consideraron innecesario contar con una mascota distinta a Goyo, el tradicional símbolo del primer equipo varonil.

La nueva botarga podría hacer su debut el próximo 20 de febrero, cuando Pumas Femenil reciba a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, en actividad del Clausura 2026.