Cadillac se las vio negras al iniciar la segunda etapa de test en Bahréin

Detectando problemas. El Cadillac dio más problemas de los esperado este miércoles en Bahréin. Sergio Pérez batalló con el monoplaza para salir a la pista. (@CadillacargF1_)

Una jornada complicada tuvo la escudería Cadillac al iniciar la segunda parte de test de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin, el mexicano Sergio Pérez apenas dio 24 vueltas por la mañana y el finlandés Valtteri Bottas, 35 por la tarde. Eso los llevó a terminar en las últimas posiciones de la clasificación.

Después de que ‘Checo’ enfrentó algunos problemas con la suspensión delantera y algunos sensores consiguió dar algunas vueltas el circuito, su mejor tiempo lo hizo en 1:38.191 para ser el último de la tabla de cronometraje.

En la sesión de la tarde Bottas tuvo una leve mejoría solo para quedar por arriba de Pérez con la mejor de sus 35 vueltas en 1:36.798, reveló la cuenta X de Cadillac. Mañana estarán de regreso en la pista.

George Russell fue el mejor de la jornada

George Russell, piloto de Mercedes, reemplazó a Andrea Kimi Antonelli en el W17 para la sesión vespertina y marcó 1:33.459 con neumáticos C3 de Pirelli. Ese tiempo le permitió mejorar en 0.210 milésimas la marca con la que su compañero de equipo había terminado como el más veloz de la pretemporada hasta ahora el viernes pasado.

Mercedes también fue el equipo que más vueltas completó a lo largo del día, con un total de 145 giros entre sus dos pilotos.

Oscar Piastri (McLaren) finalizó en el segundo lugar a solo diez milésimas de lo conseguido por Russell, mientras que Charles Leclerc (Ferrari), el más rápido en la sesión matutina, fue tercero con el SF-26, a 0.280.

Lando Norris termina la sesión en cuarto sitio

Lando Norris (McLaren) fue cuarto, delante de Antonelli y de Isack Hadjar en un día difícil para Red Bull, ya que el francés solo pudo dar 13 vueltas en la mañana y luego alcanzó 53 en la tarde para un total de 66.

Max Verstappen debía tomar la conducción para la tarde, pero el equipo cambió los planes para permitirle más tiempo a Hadjar en el RB22.

Hamilton también tuvo problemas con su Ferrari

Lewis Hamilton, que pasó una hora y media de la sesión vespertina en el garaje por un problema no especificado en el Ferrari, solo dio 44 vueltas, cerró la jornada en séptimo sitio, delante de Carlos Sainz (Williams) como el mejor después de los cuatro equipos top, aunque con una diferencia de más de un segundo y medio.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), marcó el noveno mejor tiempo con 1:35.254 que lo dejó a 1.795 de la cima y nueve milésimas por delante de Gabriel Bortoleto (Audi), que completó los diez primeros lugares.