Champions League: resultados de los playoffs de la Liga de Campeones de la UEFA

La UEFA Champions League disputa su fase de playoffs, donde los equipos ubicados del lugar 9 al 24 de la fase liga buscan avanzar a los octavos de final en eliminatorias a ida y vuelta.

Resultados completos de los playoffs (ida)

Martes 17 de febrero

Galatasaray 5-2 Juventus

Benfica 0-1 Real Madrid

Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Mónaco 2-3 PSG

Miércoles 18 de febrero

Qarabag 0-5 Newcastle

Club Brugge 1-1 Atlético de Madrid

Bodø/Glimt 1-2 Inter de Milán

Olympiacos 0-2 Bayer Leverkusen

¿Qué sigue en la Champions League?

Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana y definirán a los ocho equipos que avanzarán a los octavos de final. En esa ronda ya esperan los clubes que terminaron dentro del Top 8 de la fase liga, en el camino hacia la final del torneo.