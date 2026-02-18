Champions League: resultados de los playoffs de la Liga de Campeones de la UEFA

La UEFA Champions League disputa su fase de playoffs, donde los equipos ubicados del lugar 9 al 24 de la fase liga buscan avanzar a los octavos de final en eliminatorias a ida y vuelta.
Resultados completos de los playoffs (ida)
Martes 17 de febrero
- Galatasaray 5-2 Juventus
- Benfica 0-1 Real Madrid
- Borussia Dortmund 2-0 Atalanta
- Mónaco 2-3 PSG
Miércoles 18 de febrero
- Qarabag 0-5 Newcastle
- Club Brugge 1-1 Atlético de Madrid
- Bodø/Glimt 1-2 Inter de Milán
- Olympiacos 0-2 Bayer Leverkusen
¿Qué sigue en la Champions League?
Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana y definirán a los ocho equipos que avanzarán a los octavos de final. En esa ronda ya esperan los clubes que terminaron dentro del Top 8 de la fase liga, en el camino hacia la final del torneo.