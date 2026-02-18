Isaac Del Toro ataca y es segundo en la general en el UAE Tour

Remontada en el UEA Tour. Isaac del Toro batalló en la tercera etapa, sin embargo, remontó varios puestos en la clasificación general. (@TeamEmiratesUAE)

Isaac Del Toro concluyó en segundo lugar en la Etapa 3 del UAE Tour 2026, que ganó el italiano Antonio Tiberi, nuevo líder de la competencia en sustitución de Remco Evenepoel, quien perdió distancia por calambres y quedó a 2′04″ del ganador.

El ciclista mexicano ((UAE Team Emirates-XRG) subió al segundo sitio de la clasificación general solo por detrás de Tiberi, después de cruzar la meta a 15 segundos del ganador, para dar media estocada en la competencia a la que le restan cuatro etapas.

La etapa disputada entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah, de 183 km, primera de montaña de la ronda emiratí, hundió el anterior maillot rojo, el belga Remco Evenepoel.

El italiano Antonio Tiberi (Frosinone) de 24 años fue el más fuerte entre los favoritos, logrando en solitario una victoria que le permitió estrenarse en una carrera World Tour y enfundarse el maillot rojo, luego de cruzar la meta en 4h.24.57, a una media de 41,4 km/hora.

En el podio de nuevo. El mexicano Isaac del Toro recibe medalla de segundo sitio. (@TeamEmiratesUAE)

Del Toro, a 21 segundos del líder en la general

Le siguió Isaac del Toro, en un ascenso de menos a más, a 15 segundos, lo que le permitió al mexicano ponerse a 21 segundos del italiano en la clasificación general.

La tercera plaza fue para el belga Van Eetvelt (Lotto), a 29, seguido del grupo de Gall y del colombiano Harold Tejada, quien se puso tercero en la general. El batacazo del día se lo llevaron Adam Yates (UAE), a 1’38.

Evenepoel, a 2’.04, se despidió de las opciones en la general. El primer español fue Markel Beloki, a 3 minutos.

¿Qué caracteriza a la cuarta etapa?

Este jueves se disputa la cuarta etapa con salida y meta en Fujairah, con un recorrido de 182 km. Tiene ondulaciones y un último tramo llano, comienza en Fujairah y presenta un giro en los enclaves de Hatta (Dubái) y Masfut (Ajmán), atravesando las zonas desérticas de las montañas Hajar.

La jornada atraviesa el mayor número de emiratos con un recorrido por carreteras anchas, enormes rectas surcando el desierto, donde el viento y la arena pueden ser un tormento para el pelotón.