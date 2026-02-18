Liga MX: ¿Qué partidos de la jornada 7 del Clausura 2026 van por TV abierta?

La jornada 7 del Clausura 2026 se disputará del viernes 20 al domingo 22 de febrero, y solo algunos partidos estarán disponibles por televisión abierta en México.
Partidos de la Jornada 7 por TV abierta
Viernes 20 de febrero
- Tigres vs Pachuca | 19:00 horas | TV Azteca (Canal 7)
- Puebla vs América | 21:06 horas | TV Azteca (Canal 7)
Sábado 21 de febrero
- Necaxa vs Toluca | 19:00 horas | TV Azteca (Canal 7)
- Cruz Azul vs Chivas | 21:05 horas | Canal 5 (Televisa)
Domingo 22 de febrero
- Pumas vs Monterrey | 17:00 horas | Canal 5 (Televisa)
¿Dónde ver el resto de los partidos?
Los demás encuentros de la fecha se transmitirán únicamente por plataformas de streaming o canales de paga, como ViX Premium, FOX One, Claro Sports o servicios digitales de los clubes.