Liga MX: ¿Qué partidos de la jornada 7 del Clausura 2026 van por TV abierta?

La jornada 7 del Clausura 2026 se disputará del viernes 20 al domingo 22 de febrero, y solo algunos partidos estarán disponibles por televisión abierta en México.

Partidos de la Jornada 7 por TV abierta

Viernes 20 de febrero

Tigres vs Pachuca | 19:00 horas | TV Azteca (Canal 7)

| 19:00 horas | TV Azteca (Canal 7) Puebla vs América | 21:06 horas | TV Azteca (Canal 7)

Sábado 21 de febrero

Necaxa vs Toluca | 19:00 horas | TV Azteca (Canal 7)

| 19:00 horas | TV Azteca (Canal 7) Cruz Azul vs Chivas | 21:05 horas | Canal 5 (Televisa)

Domingo 22 de febrero

Pumas vs Monterrey | 17:00 horas | Canal 5 (Televisa)

¿Dónde ver el resto de los partidos?

Los demás encuentros de la fecha se transmitirán únicamente por plataformas de streaming o canales de paga, como ViX Premium, FOX One, Claro Sports o servicios digitales de los clubes.