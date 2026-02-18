“No tienes idea de que lo que es vivir con una lesión crónica”: Paula Badosa tras su retiro en Dubái

Dubai Tennis WTA. Una lesión crónica en la cadera obliga a Paula Badosa abandonar el torneo en Dubái. (ALI HAIDER/EFE)

La retirada de Paula Badosa en su primer partido del WTA 1000 Dubái ante Elina Svitolina por molestias de cadera terminó de arruinar el difícil arranque de 2026 de la jugadora española que recibió severas críticas, pero ella no se ha callado y respondió con dureza a uno de ellos en su cuenta de X.

El mensaje de uno de uno de sus seguidores decía: “Paula Badosa es muy irrespetuosa con el tenis. No te puedes retirar de todos los torneos”. La mención anónima lanzada por un usuario de X, al hilo de su última retirada en el WTA 1000 Dubái frente a Elina Svitolina, encendió a la primera raqueta del tenis español, que contestó con un largo mensaje para mostrar su enfado y frustración.

“No tienes idea de que lo que es vivir con una lesión crónica y, aun así, elegir seguir luchando. Levantarte cada día sin saber si tú cuerpo va a responder, buscando soluciones y peleando por lo que amas, dar todo, aunque se difícil.

Lucha constante por lo que se persigue

“Créeme: soy la primera que sufre y que pasa por incontables pesadillas intentando encontrar soluciones cada día, y aun así salto a la pista y vale la pena siempre. Así que voy a seguir intentándolo. Porque esto va de intentarlo y no va a cambiar. Voy a seguir empujando”, respondió Badosa.

Y, continuó. “Hago esto por pasión y por mí misma. E incluso si solo hay un 1% de opciones de seguir adelante, las cogeré. Es como lo veo y como entiendo la vida. Si no te gusta, no tienes que seguirme. Y siento informarte de que no me voy a retirar, así que me vas a seguir viendo un tiempo. La próxima vez, cambia de canal”.

Advierte sobre la salud mental de jugadores