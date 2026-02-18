Rory McIlroy admite que intentará quitarse el óxido en el Genesis Invitational

Genesis Invitational. Rory McIlroy trabaja para encontrar el equilibrio en su juego en el segundo torneo exclusivo del PGA Tour en 2026. (Foto especia)

El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, dice estar satisfecho con su juego mientras aspirar a su primer triunfo en el Genesis Invitational en el Riviera Country Club en Pacific Palisades, a las afueras de Los Ángeles, California.

Rory admitió este miércoles cierta falta de ritmo en la defensa de su título la semana pasada en Pebble Beach, y en sus primeros dos torneos del año en semanas consecutivas en Dubái el mes pasado en el DP World Tour, por lo que busca mejorar en este torneo exclusivo del PGA Tour y segundo consecutivo que reparte bolsa de 20 millones de dólares.

“Estoy trabajando en esta primera parte del año, intentando quitarme un poco de óxido y encontrar mi equilibrio y mi juego”, dijo el cinco veces campeón de Majors.

“Aprendí mucho sobre mi juego la semana pasada. Jugué bien durante gran parte del torneo, pero logré algunos números importantes que me dejaron fuera de la contienda el domingo, cuando firmó ronda de 64.

“Siento que hay suficiente buen juego como para animarme esta semana. Creo que el hecho de que esté pegando muchos buenos golpes, poniendo el palo cerca y convirtiendo muchos putts, me da confianza, no solo para esta semana, sino para el futuro”.

Rory compartirá grupo el jueves con Tommy Fleetwood y Collin Morikawa, campeón en el AT&T Pebble Beach Pro-Am el domingo pasado. El norirlandés terminó empatado en el puesto 14, a cinco golpes de Morikawa.

Scheffler también buscará el triunfo

Otro de los jugadores a seguir será Scottie Scheffler, el número uno del mundo, que en la actual temporada ha acumulado tres Top 4 consecutivos. Comenzó con victoria en The American Express el mes pasado. Estuvo brevemente empatado en el liderato la semana pasada en Pebble Beach, pero no le alcanzó para la victoria.

Sheffler, que nunca ha ganado el Genesis Invitational, compartirá ronda con Xander Schauffele y Si Wo Kim.