¡Ya es oficial! San Francisco regresa a México para el partido de la NFL

San Francisco regresa a México 'Los Niners' serán el equipo local para el partido internacional de la NFL en la Ciudad de México.

Después de varias semanas de espera, la NFL finalmente confirmó que los San Francisco 49’ers serán el equipo local para el partido de temporada regular en la Ciudad de México. La liga y el equipo anunciaron que estarán de regreso en la capital por tercera ocasión en su historia y colocarse como la tercera franquicia con más apariciones en el Estadio Azteca (ahora Banorte)- Ahora, sólo falta definir a sus rivales, que se anunciarán próximamente

San Francisco estará en el Azteca por tercera vez en su historia

Tras cuatro años de espera, la NFL confirmó que regresará a nuestro país con un partido internacional de temporada regular. Aunque todavía se desconoce la fecha en el calendario, el comisionado señaló que, a diferencia de las veces pasadas, será en el mes de diciembre y no en noviembre como acostumbraban, por lo que el partido podría ser crucial para las aspiraciones de playoffs.

Fieles a la Ciudad de México! Los niners vuelven a pintar la capital chilanga de rojo y dorado. 🇲🇽🏈



Faithful to Mexico City! The Niners are back to paint the capital red and gold.🇲🇽🏈@NFL | @49ers | @49ersESP pic.twitter.com/Bs3NITkMnh — NFL México (@nflmx) February 18, 2026

La última vez que la NFL estuvo en nuestro país, fue precisamente cuando San Francisco se enfrentó a los Arizona Cardinals el 21 de noviembre de 2022 y se impusieron 38-10. Esta será su tercera visita al Azteca, colocándose como el tercer equipo que más veces ha visitado la capital, sólo por debajo de los Dallas Cowboys (4 partidos de exhibición) y los Oakland Raiders (3).

¿Quién jugará contra San Francisco en el partido de la NFL en México?

Al ser los locales, su rival saldrá entre algunos de los siguientes equipos:

Arizona Cardinals

Los Angeles Rams

Seattle Seahawks

Denver Broncos

Philadelphia Eagles

Las Vegas Raiders

Washington Commanders

Minnesota Vikings

Miami Dolphins

La NFL estará anunciando próximamente el día y horario oficial en el calendario.