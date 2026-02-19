El Club de Golf La Hacienda se prepara para la Calificación Local hacia el US Open

Sede clasificatoria para el US Open. El Club de Golf La Hacienda es uno de los campos más retadores del país. (Foto especial)

El Club de Golf La Hacienda será sede de la calificación local para el U.S. Open, Major que se disputará del 18 al 21 de junio en Shinnecock Hills Golf Club, Nueva York.

El evento permitirá a los golfistas mexicanos y extranjeros competir por un lugar en el campeonato más importante de golf. Esta es la segunda ocasión que nuestro país recibe una calificación local para el U.S. Open.

Esta calificación local es parte de los 110 sitios en 46 estados de Estados Unidos, Canadá y México, donde los jugadores podrán demostrar su habilidad en busca de un pase para la siguiente etapa.

El 21 de abril será la ronda de práctica y el 22 de abril será la ronda oficial en uno de los campos más retadores del país que ha recibido torneos como el Mexico Open, el Campeonato Nacional Amateur y calificaciones para el U.S. Amateur y el U.S. Mid-Amateur.

Los jugadores que superen esta calificación se unirán a los competidores exentos para la Calificación Final, que se jugará a 36 hoyos el 18 de mayo en Inglaterra, el 25 de mayo en Japón y el 8 de junio en Canadá, así como en 10 sitios de Estados Unidos.

El año pasado, tres golfistas mexicanos consiguieron su pase a la calificación final; Santiago de la Fuente, Roberto Lebrija y Emilio López se quedaron con los honores en la primera edición. El registro para participar comenzó el 18 de febrero en champ-admin.usga.org/player#/apply, y se cerrará el 8 de abril.