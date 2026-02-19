El Guadalajara de Milito expondrá su paso perfecto ante el Cruz Azul de Larcamón

ESTRATEGAS. Nicolás Larcamón de la Máquina y Gabriel Militó de las Chivas, se verán las caras este sábado.

El Guadalajara de Gabriel Milito, líder con paso perfecto, recibirá este sábado al Cruz Azul, segundo de la tabla, en el partido más esperado de la séptima jornada del Clausura 2026 del futbol mexicano.

Con seis victorias en seis partidos, las Chivas son el mejor equipo del torneo y buscarán extender su racha en casa frente a un rival que suma cuatro triunfos, un empate y una derrota.

Un duelo sin favorito y con ofensivas encendidas

Será un enfrentamiento cargado de expectativas. El Guadalajara apuesta por el buen momento de su goleador Armando González, la revelación del fútbol mexicano en el último año. En tanto, los celestes de Nicolás Larcamón ven el encuentro como la oportunidad perfecta para dar un golpe de autoridad.

Ambos equipos registran 11 goles anotados, aunque Chivas presume una mejor defensa al haber recibido tres tantos menos. Sin embargo, los números poco importarán una vez iniciado el encuentro: los dos llegan en gran momento y con planteles capaces de desequilibrar.

González lidera al Rebaño; Cruz Azul apunta a orden defensivo

Con González como referencia ofensiva, Chivas propondrá el ritmo del partido. Cruz Azul, por su parte, buscará estabilizar su defensa para después hacer daño con el uruguayo Gabriel Fernández y los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino.

La Jornada 7 inicia con duelos claves para Tigres, Pachuca y América

La fecha arranca este viernes, cuando el Pachuca del venezolano Salomón Rondón visite a los Tigres UANL del campeón mundial Ángel Correa, en un choque entre equipos que buscan meterse de lleno a los primeros cuatro lugares.

Rondón suma goles en sus dos últimos encuentros, mientras que Correa también vive un buen momento con dos anotaciones recientes. Sus actuaciones individuales pueden marcar el rumbo del partido.

América visita a Puebla obligado a mejorar

En el otro duelo del viernes, el América, décimo lugar y con la peor ofensiva del torneo, visitará al Puebla. Los azulcremas anotan menos de medio gol por partido, una cifra que sorprende tratándose del club más laureado del fútbol mexicano.

Toluca, Monterrey y Pumas entran en acción el fin de semana

En partidos destacados de la jornada, el sábado el campeón Toluca, cuarto lugar, visitará al Necaxa, noveno.Para el domingo, el Monterrey del español Sergio Canales, sexto, visitará a los Pumas UNAM del portero costarricense Keylor Navas, terceros.

El resto de la jornada: acción en Atlas, León y Tijuana

El sábado, Atlas recibirá a San Luis, León hará lo propio ante Santos Laguna y Tijuana enfrentará a Mazatlán.El domingo, Juárez visitará al Querétaro.

Horarios oficiales de la Jornada 7 (Tiempo de Ciudad de México)

Basado en la programación confirmada por Liga MX y medios oficiales

Viernes 20 de febrero

Tigres UANL vs. Pachuca – 19:00 hrs

Puebla vs. América – 21:06 hrs

Sábado 21 de febrero

Atlas vs. San Luis – 17:00 hrs

León vs. Santos Laguna – 19:00 hrs

Necaxa vs. Toluca – 19:00 hrs

Cruz Azul vs. Guadalajara – 21:05 hrs

Tijuana vs. Mazatlán – 23:10 hrs

Domingo 22 de febrero