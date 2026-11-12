¿Cuándo son los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil? Fechas y horarios Este fin de semana se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil Apertura 2026 (@tuzasoficial, @tolucafemenil, @chivasfemenil vía Instagram)

Este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta de cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, entre los primeros cuatro clubes del Grupo A y Grupo B de la fase regular.

Los equipos de América, Tigres y Rayadas juegan con ventaja en el marcador, tras ganar sus partidos de ida.

Vuelta cuartos de final Liga MX Femenil: horarios y fechas

Los partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil se jugarán este fin de semana en el siguiente orden.

Sábado 14 de noviembre

Tigres vs. Pumas a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico. Estará disponible en:

Televisión por cable: FOX

Plataforma de streaming: FOX One y tubi

Chivas vs. Juárez a las 21:00 horas en el Estadio Akron. Estará disponible en:

Televisión por cable: FOX

Plataforma de streaming: FOX One, tubi y Amazon Prime Video

Domingo 15 de noviembre

Rayadas vs. Pachuca a las 19:00 horas en el Estadio BBVA. Estará disponible en:

Televisión por abierta: Canal 9

Canal oficial de YouTube, Tik Tok y Facebook de la Liga MX Femenil.

Toluca vs. América a las 21:10 horas en el Estadio Nemesio Diez. Estará disponible en:

Televisión por abierta: Canal 9

Canal oficial de YouTube, Tik Tok y Facebook de la Liga MX Femenil.

Toluca vs. América: ¿Por qué no se jugó la vuelta en el Estadio Banorte?

De acuerdo con los resultados al término de la temporada regular, Club América tendría que recibir a las Diablas Rojas en casa en el partido de vuelta; no obstante, por los preparativos para el juego de la NFL en México se decidió intercambiar las sedes de los cuartos de final entre Toluca y América, por ello, la ida se jugó en el Estadio Banorte y la vuelta se jugará en el Estadio Nemesio Diez.

El partido de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se jugará el próximo domingo 22 de noviembre, pero para los trabajos de logística, montaje y adecuación de la cancha se necesita un desalojo y entrega anticipada del inmueble.

Resultados de los partidos de ida de los cuartos de final

Tras el término de la ida de los cuartos de final, estos fueron los resultados de los partidos.

Pumas vs. Tigres 2-3 , con un doblete de Stephanie Ribiero de Pumas y; un doblete de Maricarmen Reyes y anotación de Diana Ordóñez de Tigres.

, con un doblete de Stephanie Ribiero de Pumas y; un doblete de Maricarmen Reyes y anotación de Diana Ordóñez de Tigres. Juárez vs. Chivas 0-0 , sin anotaciones de ambos equipos.

, sin anotaciones de ambos equipos. América vs. Toluca 3-0 , con anotaciones de Isa Haas al minuto 6, Jana Gutiérrez al 47 e Irene Guerrero al 58 por penal.

, con anotaciones de Isa Haas al minuto 6, Jana Gutiérrez al 47 e Irene Guerrero al 58 por penal. Pachuca vs. Rayadas 0-1, con anotación de Diana García al minuto 2.

Los equipos de Tigres, América y Monterrey juegan con ventaja de goles en la vuelta de los cuartos de final.

Vuelta cuartos de final: ¿Qué pasa si el marcador global termina en empate?

En caso de que un partido termine con un marcador global en empate, avanzará a la siguiente ronda el equipo que terminó con mejor posición en la tabla general del torneo en la fase regular.

Actualmente ya no existe el criterio de desempate por goles de visita en el torneo; asimismo, tanto en cuartos de final como semifinales tampoco se juega tiempo extra o tanda de penales, esto solo aplica en la final del torneo.