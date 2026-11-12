Capablanca, la claridad hecha ajedrez

GENIO. El niño José Raúl Capablanca con su padre en La Habana.

José Raúl Capablanca nació en La Habana el 19 de noviembre de 1888 y murió en Nueva York en 1942. Pocos jugadores han hecho que el ajedrez pareciera tan sencillo.

Según la leyenda familiar, aprendió las reglas a los cuatro años observando las partidas de su padre. Un día corrigió en voz alta una jugada ilegal de su progenitor, que no daba crédito: el niño nunca había recibido una sola lección. A los doce años derrotó en un match al campeón de Cuba, Juan Corzo, y en 1909 aplastó al campeón estadounidense Frank Marshall con ocho victorias, una derrota y catorce tablas. Un año antes de ganar en San Sebastián (1911), ya era considerado el mejor jugador de su generación.

INTUICIÓN POSICIONAL

Su genio residía en la intuición posicional. Capablanca veía de inmediato lo esencial: la casilla correcta para cada pieza, el cambio oportuno, el final ganador. Cuando le preguntaron cuántas jugadas calculaba por adelantado, se le atribuye esta respuesta: «Una, pero siempre la mejor». Entre 1916 y 1924 permaneció invicto en más de sesenta partidas oficiales, hasta que Richard Réti lo derrotó en Nueva York 1924, para asombro del público.

Otra anécdota revela su carácter. Capablanca estudiaba muy poco las aperturas y confiaba en su comprensión natural del juego, un desdén que pagó caro frente a Alekhine, quien le arrebató el título mundial en Buenos Aires en 1927 tras una preparación exhaustiva. Capablanca había conquistado la corona en 1921, al vencer a Emanuel Lasker en La Habana.

Su legado permanece en libros de una claridad ejemplar, como Fundamentos del ajedrez (1921), y en un estilo que enseña que la máxima profundidad consiste, a menudo, en la máxima simplicidad. Murió tras desplomarse en el Manhattan Chess Club, rodeado de tableros, como había vivido.

Capablanca – Tartakower, Nueva York 1924

Defensa Holandesa

1.d4 e6 2.Cf3 f5 3.c4 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.Cc3 0–0 6.e3 b6 7.Ad3 Ab7 8.0–0 De8 9.De2 Ce4 10.Axe7 Cxc3 11.bxc3 Dxe7 12.a4 Axf3 13.Dxf3 Cc6 14.Tfb1 Tae8 15.Dh3 Tf6 16.f4 Ca5 17.Df3 d6 18.Te1 Dd7 19.e4 fxe4 20.Dxe4 g6 21.g3 Rf8 22.Rg2 Tf7 23.h4 d5? (Muy instructivo: el objetivo deben ser los peones situados en casillas del color opuesto al del alfil, un mecanismo recurrente en todas las luchas de caballo contra alfil. De ahí 23...T8e7, que coloca la torre en una casilla segura, y después ...e5)

24.cxd5 exd5 25.Dxe8+ Dxe8 26.Txe8+ Rxe8 27.h5 Tf6 28.hxg6 hxg6 29.Th1 Rf8 30.Th7 Tc6 31.g4 Cc4 32.g5 Ce3+ 33.Rf3 Cf5 34.Axf5 gxf5

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35.Rg3 Txc3+ 36.Rh4 Tf3 37.g6 Txf4+ 38.Rg5 Te4 39.Rf6 Rg8 40.Tg7+ Rh8 41.Txc7 Te8 42.Rxf5 Te4 43.Rf6 Tf4+ 44.Re5 Tg4 45.g7+ Rg8 46.Txa7 Tg1 47.Rxd5 Tc1 48.Rd6 Tc2 49.d5 Tc1 50.Tc7 Ta1 51.Rc6 Txa4 52.d6

1–0